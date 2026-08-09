Plenković o ilegalnom otpadu u Gospiću: „Svi koji su odgovorni morat će odgovarati“

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas se tijekom posjeta 311. Sinjskoj alci, prilikom izjave medijima osvrnuo na situaciju o nelegalnom otpadu u Gospiću te istaknuo kako će se sve riješiti u zakonskoj proceduri.

"Tu je situacija poprilično jasna. Postoje dva temeljna načela, a prvo je da će svi koji su odgovorni za odlaganje otpada, bilo vanjskog- bilo zakopanog, morati odgovarati. Time se bave nadležna tijela, Državno odvjetništvo i Uskok te su svi izvidi u tijeku. To traje nešto više od godinu dana te su napravljene ekspertize. Ministarstvo za zaštitu okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima zadaću sanirati taj otpad, kazao je Plenković.

Nadodao je kako je sve potrebno raditi po proceduri te se ne može ići u direktnu pogodbu dok se ne iscrpi mogućnost javnog poziva.

"To je transparentan način uređivanja takvih pitanja i potrebno je pronaći odgovarajuće zainteresirane firme", rekao je Plenković.