Premijer Andrej Plenković odbacio je tvrdnje da je on ili Vlada utjecala na imenovanje Dijane Zadravec na čelo radiologije u KBC-u Sestre milosrdnice, nakon kojeg je bolnica zaprimila 18 otkaza radiologa. Gostujući u Dnevniku Nove TV, osvrnuo se i na tragediju u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Jankomir, odgovornost Grada Zagreba, odnose unutar HDZ-a te suradnju s Domovinskim pokretom.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u razgovoru za Dnevnik Nove TV poručio je da nema nikakve veze s imenovanjem Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u KBC-u Sestre milosrdnice.

Naglasio je da Zadravec nije vidio najmanje sedam ili osam godina te da je riječ o kadrovskom pitanju o kojem odlučuju nadležna tijela bolnice, a ne Vlada.

„Kako mislite da sam odlučio stati na stranu Zadravec? Imate jedan pristrani politički napad oporbe koja nešto insinuira. Aktualni sat slika je političkog pristupa oporbe i dijela medija o određenoj kadrovskoj temi koja nema veze sa mnom, nema nikakve veze s Vladom”, rekao je Plenković.

Dodao je da u potpunosti odbacuje povezivanje sebe i Vlade s tim imenovanjem.

„U potpunosti otklanjam od sebe i od Vlade temu kadrovskog pitanja srednje razine u jednom KBC-u u Zagrebu”, poručio je.

Nakon imenovanja Dijane Zadravec bolnica zaprimila 18 otkaza

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić imenovao je Dijanu Zadravec predstojnicom Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju odlukom od 28. listopada.

Imenovanje je izazvalo nezadovoljstvo dijela liječnika, koji su upozoravali na negativna iskustva iz razdoblja kada je Zadravec ranije vodila radiologiju.

Nakon odluke o njezinu imenovanju bolnica je zaprimila ukupno 18 otkaza radiologa, što je dodatno otvorilo pitanje funkcioniranja tog bolničkog odjela.

Plenković, međutim, inzistira na tome da odgovornost za kadrovske odluke pripada upravi i Upravnom vijeću bolnice.

Plenković o tragediji u Jankomiru: „Ovo je problem jedne bolnice”

Premijer se tijekom razgovora osvrnuo i na smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, kao i na novi incident u kojem se jedan pacijent zapalio.

Na pitanje treba li zbog tih događaja poduzeti dodatne korake kako bi se stabiliziralo stanje u zdravstvenom sustavu, Plenković je odgovorio da smatra kako se odgovornost pokušava proširiti na cijeli sustav umjesto da se utvrdi odgovornost konkretne ustanove.

„Da je Jankomir slučajno državna bolnica, odmah bi se govorilo o odgovornosti ravnatelja, onih koji su bili u sobi, upravnog vijeća, cijele bolnice i HDZ-a. Bilo bi to ponavljanje onoga što smo gledali u Gospiću. Ovdje se, međutim, govori da smo svi odgovorni i da trebamo poboljšavati sustav”, izjavio je.

Plenković smatra da se takvim pristupom pokušava zaštititi politička većina u Zagrebu te odgovornost za događaje u Jankomiru prebaciti na zdravstveni sustav u cjelini.

„Ovo je problem jedne bolnice, njezine ravnateljice i ljudi odgovornih za ubojstvo gospodina Periša”, rekao je premijer.

Pritom je naglasio da gradonačelnika Tomislava Tomaševića ne smatra osobno odgovornim za tragediju, ali drži da dio odgovornosti snosi Grad Zagreb, pod čijom je nadležnošću bolnica.

„Ministarstvo će uzeti u obzir sve zahtjeve obitelji”

Govoreći o smrti Kristiana Josipa Periša, Plenković je izrazio sućut njegovoj obitelji i osvrnuo se na komemoraciju održanu na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića.

„Izražavam sućut obitelji. Mislim da je solidarnost ljudi na glavnom zagrebačkom trgu bila impresivna”, kazao je.

Dodao je da je Ministarstvo zdravstva spremno razmotriti zahtjeve obitelji, uključujući pitanja povezana s postupcima sputavanja pacijenata.

„Ministarstvo će uzeti u obzir sve zahtjeve. Što se tiče imena, to je na Gradu. Kada je riječ o humanom sputavanju, Ministarstvo i ministrica spremni su razmotriti što sve treba učiniti. Ono što se dogodilo nije bilo u skladu s tim protokolima. Otvoreni smo za suradnju”, poručio je Plenković.

Boje li se članovi HDZ-a premijera? „To su fame koje šire ljudi koji izmišljaju priče”

U razgovoru je otvoreno i pitanje odnosa unutar HDZ-a, odnosno tvrdnji da se članovi stranke boje otvoreno suprotstaviti njezinu predsjedniku.

Plenković je takve tvrdnje odbacio, poručivši da unutar stranke postoji prostor za različita mišljenja.

„Mislim da me se ne boje. To su fame koje šire ljudi koji izmišljaju priče. Oni koji me poznaju znaju kakav sam kao čovjek”, rekao je.

Prema njegovim riječima, na stranačkim sastancima članovi se potiču da iznose svoje stavove, uključujući i neslaganja s njegovim odlukama.

„Ne postoji sastanak na kojem se ljude ne potiče da kažu što misle. Ne svađamo se na Predsjedništvu, nastojimo surađivati. Ljudi mi otvoreno kažu kada se ne slažu sa mnom. Nije valjda da imam takav imidž”, dodao je.

„Domovinski pokret više se približio HDZ-u nego mi njima”

Plenković je komentirao i suradnju HDZ-a s Domovinskim pokretom, s kojim je nakon parlamentarnih izbora 2024. godine formirana vladajuća koalicija.

Podsjetio je da je HDZ nakon izbora razgovarao i sa strankama liberalnog centra, ali da one nisu pristale na suradnju.

Prema njegovu tumačenju, razlog njihova odbijanja bio je strah od reakcija javnosti i medija uoči europskih izbora.

Premijer pritom smatra da koalicija s Domovinskim pokretom nije dovela do značajnijeg pomicanja političkih stajališta HDZ-a.

„Domovinski pokret se više približio nama po svojim političkim stajalištima, nego mi Domovinskom pokretu, kroz ovu koaliciju”, zaključio je Plenković.