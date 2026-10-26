Plenković nazvao čovjeka koji je srušio Vučića

Hrvatski premijer Andrej Plenković telefonski je razgovarao s nositeljem pobjedničke liste "Studenti pobjeđuju" Ilijom Srdanovićem, potvrđeno je danas Indexu iz Vlade.

Plenković je Srdanoviću i studentskom pokretu čestitao na pobjedi na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na kojima su sinoć porazili koaliciju dosadašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića.

Kardiolog iz Novog Sada na čelu pobjedničke liste

Ilija Srdanović je kardiolog i profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Kao prvi kandidat predvodio je listu "Studentska lista – Studenti pobjeđuju".

Njegov odabir za nositelja liste ima izrazitu simboličnu dimenziju. Upravo je Novi Sad grad u kojem se 1. studenoga 2024. srušila betonska nadstrešnica željezničkog kolodvora i usmrtila 16 ljudi, što je u Srbiji pokrenulo višemjesečni val prosvjeda i blokada protiv Vučićeve vlasti.

Srdanović nije profesionalni političar, a njegova kandidatura odraz je odluke studentskog pokreta da u prvi plan postavi ljude iz različitih profesija, a ne stranačke dužnosnike. Iza njega na listi nalazi se liječnica Katarina Stanković, treće mjesto pripalo je dramaturgu Željku Hubaču, poznatom po radu na televizijskim serijama i u kazalištu, dok je na četvrtom mjestu kirurg Aleksandar Cvetković.

Važno je pritom napomenuti da prvo mjesto na izbornoj listi ne znači automatski da će Srdanović postati predsjednik vlade. Studentski pokret još nije potvrdio tko će voditi buduću vladu.