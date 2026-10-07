Plenković nakon summita MED9: "Štitimo hrvatsku i schengensku granicu, migrantske centre nećemo"

Premijer Andrej Plenković u intervjuu za HRT govorio je o zaključcima summita MED9, europskom proračunu, migracijama, cijenama energenata, BiH i otpadu u Gospiću. Istaknuo je da će Vlada nastaviti intervenirati radi zaštite građana od rasta cijena, a poručio je i da Hrvatska neće prihvatiti migrantske centre. Očekuje ubrzanje europskog puta BiH.

Hrvatska je bila domaćin summita devet mediteranskih zemalja EU MED9 te je Split bio političko središte Europe. Premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo da je Hrvatska krunu svojeg predsjedanja inicijativom devet mediteranskih članica Europske unije završila sastankom lidera u Splitu.

Nakon summita inicijative Triju mora ovog proljeća u Dubrovniku drugi veliki događaj smo odlučili organizirati u Splitu, u središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Hvala gradonačelniku Šuti na gostoprimstvu, dožupanu gospodinu Čogelji koji je također bio s nama. Imali smo odlično predsjedanje", kazao je za HRT.

Jug Europe može imati zajedničku migracijsku politiku

Zemlje koje su danas sudjelovale na summitu su na najvećem udaru migracija sa Sredozemlja. Premijer Plenković smatra kako jug Europe može imati zajedničku migracijsku politiku.

"Mi moramo ovaj problem rješavati zajedno. Postoji nekoliko migracijskih pravaca: zapadno-mediteranski pravac, to je Ceuta, i ovo što se događalo u Španjolskoj prije nekoliko tjedana. Zatim srednjemediteranski pravac, gdje je Italija na najvećem udaru, a potom i istočnomediteranski pravac, preko Turske, Grčke, Bugarske, kroz jugoistok Europe. Dio toga dolazi tom zapadnobalkanskom rutom i do Hrvatske", pojasnio je.

Izrazio je zahvalu za skoro 6.500 hrvatskih policajaca koji su danonoćno na granici i to na onim područjima gdje su uočeni krijumčari koji nastoje nezakonito prevesti ljude u Hrvatsku pa dalje prema Sloveniji i zapadnoj Europi.

"Želim spomenuti da smo mi tu jako puno uložili u tehničku opremu hrvatske policije pa je nadzor granice sve bolji i bolji", kazao je.

Naveo je i da postoje ozbiljniji problemi u smislu da je puno nezakonitih migranata u nekim zemljama pa se onda događaju i problemi vezani za sigurnost.

"To utječe i na opću klimu u društvu. Niti jedan drugi događaj kao što je migracijska kriza 2015. i 2016. godine nije utjecao na promjenu političkog pejzaža u mnogim, a osobito najvećim, članicama Europske unije. To se vidi sa svakim novim izborima", istaknuo je Plenković.

Hrvatska neće migrantske centre

Europska komisija razmatra ideju migrantskih centara u trećim zemljama. Na tom tragu bio je i dogovor Italije i Albanije. Pojasnio je hrvatski stav o takvoj ideji.

"Hrvatska nije za to. Mi ni u kojem slučaju nećemo prihvatiti da bilo kakav centar tog tipa bude u Hrvatskoj. Ono što mi činimo je da poštujemo europska pravila, štitimo našu granicu, štitimo vanjsku granicu Europske unije, štitimo schengensku granicu i nastojimo suzbiti broj nezakonitih migracija", rekao je Plenković.

Istaknuo je da takav stav danas dijele svi.

"Svi žele da se što manje nezakonitih migranata nađe na teritoriju Europske unije jer to onda državama članicama predstavlja krupan, ne samo financijski i socijalni trošak, nego objektivno gledajući i jedan sigurnosni problem. Tako da mi nismo za takve centre. U Hrvatskoj ih neće biti, to naša vlada sigurno ne bi nikad podržala", naglasio je Plenković.