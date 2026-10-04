Plenković nakon izbora u BiH: "Hrvati od večeras imaju legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu"

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković oglasio se nakon izbornih rezultata u Bosni i Hercegovini te objavio da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novoizabranom članicom Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Plenković je Filipović čestitao na izbornoj pobjedi, istaknuvši kako je riječ o uvjerljivom rezultatu.

"Uvjerljiva i zaslužena pobjeda"

"Upravo sam razgovarao s predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem i s novom članicom Predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Čestitao sam Darijani na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi za hrvatsku članicu u Predsjedništvu BiH", objavio je Andrej Plenković.

Posebno je naglasio pitanje političkog predstavljanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. "Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji", poručio je Plenković.

Čestitao HDZ-u BiH i koalicijskim partnerima

Hrvatski premijer uputio je čestitke i HDZ-u BiH te njegovim koalicijskim partnerima zbog rezultata ostvarenih na izborima. "Prenio sam i čestitke našoj sestrinskoj stranci HDZ-u BiH i koalicijskim partnerima na izvrsnim rezultatima ostvarenim na svim razinama vlasti", naveo je. Plenković je pritom poručio da će Hrvatska nastaviti raditi na razvoju odnosa s Bosnom i Hercegovinom nakon formiranja nove vlasti.

"Ostajemo posvećeni potpori hrvatskom narodu"

"Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa", zaključio je Andrej Plenković.