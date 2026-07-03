Plenković nakon ispadanja Hrvatske: "Glavu gore Vatreni!"

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija porazom 2:1 od Portugala u Torontu završila nastup na Svjetskom prvenstvu, poruku podrške Vatrenima uputio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Premijer je na društvenoj mreži X zahvalio igračima i stručnom stožeru na prikazanim igrama te istaknuo kako Hrvatska može biti ponosna na svoju reprezentaciju.

"Glavu gore Vatreni! Iza vas je teška utakmica u kojoj ste još jednom pokazali sjajnu igru, srčanost i borbenost. Svim našim reprezentativcima, kapetanu Luki Modriću i izborniku Zlatku Daliću čestitamo na svim postignućima, koja su cijelu Hrvatsku i Hrvate diljem svijeta učinili ponosnima.

Uz nove mlade snage i dokazane igrače pred Vatrenima je svijetla budućnost. Želimo vam puno uspjeha u natjecanjima koja slijede. U tome ćete uvijek imati našu veliku podršku!", stoji u objavi premijera Andreja Plenkovića na platformi X.

Glavu gore #Vatreni! Iza vas je teška utakmica u kojoj ste još jednom pokazali sjajnu igru, srčanost i borbenost. Svim našim reprezentativcima, kapetanu @lukamodric10 i izborniku Daliću čestitamo na svim postignućima, koja su cijelu Hrvatsku i Hrvate diljem svijeta učinili… pic.twitter.com/ntYN4IF4Hs — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 3, 2026