Plenković nakon hitnog sastanka o otpadu u Lici: "Nema ugroze za pitku vodu, sanacija se ubrzava. U Kazneni zakon uveli bismo ekocid"

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti u Banskim dvorima nakon sastanka Užeg kabineta Vlade i predstavnika parlamentarne većine, sazvanog zbog slučaja ilegalno odloženog otpada na području Like. Poručio je da Vlada problem shvaća ozbiljno, najavio ubrzavanje sanacije te ustvrdio da, prema dosadašnjim analizama, pitka voda nije ugrožena.

Slučaj se odnosi na velike količine otpada pronađene na više lokacija u Lici, među kojima su Gospić, Štikada i Lički Osik. USKOK je još 2025. pokrenuo istragu protiv Josipa i Monike Šincek te drugih osumnjičenih, a istraga se poslije proširila.

Plenković je kazao da se cijeli slučaj mora promatrati kroz tri odvojena područja – kazneni postupak, sanaciju otpada i političke reakcije koje su uslijedile posljednjih dana.

"Cijeli problem tretiran je na tri različite razine. Prva je kaznenopravna razina, dakle postupak koji vode DORH i USKOK, gdje je razdoblje kojim se DORH bavi u vezi s inkriminiranim radnjama otprilike posljednjih pet ili šest godina", rekao je Plenković.

Naglasio je da ne raspolaže detaljima istrage niti o njima može govoriti.

"O tom postupku niti mogu niti znam govoriti o detaljima, a to će sve skupa, na svoj način i u svojoj proceduri, raditi Državno odvjetništvo, odnosno USKOK", poručio je.

"Nema nikakve ugroze za pitku vodu"

Jedno od ključnih pitanja nakon otkrivanja razmjera onečišćenja odnosi se na mogući utjecaj otpada na zdravlje stanovništva i kvalitetu vode. Plenković tvrdi da dosadašnji rezultati Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ne pokazuju opasnost.

"Sva mjerenja koja obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna, za uporabu i za piće", izjavio je.

Kako bi građani redovito dobivali informacije, od HZJZ-a je zatraženo učestalije objavljivanje rezultata.

"Zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima otprilike svaka tri do četiri dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode", rekao je premijer.

Oko 32.000 tona otpada nalazi se pod zemljom

Govoreći o samoj sanaciji, Plenković je naveo da se od približno 37.000 tona otpada oko 32.000 tona nalazi zakopano na području nekadašnjeg PKK Velebit, dok je preostalih približno 5000 tona na površini.

Za površinski otpad ponovno je pokrenut javni poziv nakon što prethodni nije privukao zainteresirane izvođače.

"Na prvi javni poziv, koji je bio prije nekoliko mjeseci, nažalost, nije bilo zainteresiranih institucija koje su se javile. U ovom trenutku ponavlja se javni poziv za onaj otpad koji je na površini", rekao je.

Premijer očekuje da bi se ovaj put zainteresirane tvrtke mogle javiti te da bi potom moglo početi uklanjanje otpada s površine.

"Za tih 5000 tona trenutačno je raspisan javni poziv. Vjerujemo da će se ovaj put zainteresirane tvrtke javiti te da će se nakon toga taj otpad, koji je karakteriziran kao neopasan, sanirati", kazao je.

Hrvatska nema postrojenje za zbrinjavanje zakopanog otpada

Mnogo složeniji problem predstavlja otpad koji je godinama bio zakopan i pomiješan sa zemljom. Njegov sastav, rekao je Plenković, uključuje i elemente koji se mogu svrstati u opasan otpad.

"Kada je riječ o ovom zakopanom otpadu, budući da je on zakopan pa i pomiješan sa zemljom, njegove karakteristike, s obzirom na sadržaj, mogu se kvalificirati tako da sadrži i određeni opasan otpad", rekao je.

Problem je i to što u Hrvatskoj, prema premijerovim riječima, nema odgovarajućeg mjesta ni postrojenja koje bi takav materijal moglo zbrinuti.

"Tu je procedura takva da moramo pronaći odgovarajuće tvrtke koje su u stanju zbrinuti takav otpad. Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje", kazao je.

Fond za zaštitu okoliša zbog toga se obratio desecima potencijalnih partnera iz drugih europskih zemalja.

"Fond za zaštitu okoliša kontaktirao je čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave takvim temama kako bi se privoljelo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu, da se i taj otpad sanira", rekao je Plenković.

Država će troškove pokušati naplatiti odgovornima

Premijer je najavio da trošak sanacije ne bi trebao ostati isključivo na državi. Ako se u kaznenom postupku utvrdi odgovornost pojedinaca, država će od njih tražiti naknadu novca potrošenog na uklanjanje posljedica onečišćenja.

"Oni koji su počinili ova kaznena djela, dakle koji su doveli do onečišćenja tla zbog de facto formalnog prijavljivanja neopasnog otpada, a u biti nekog miješanog otpada koji sadržava elemente opasnog otpada, ne samo da će odgovarati u kaznenom postupku, nego će se država kasnije, sukladno Zakonu o kaznenom postupku, okrenuti prema njima i tražiti financijsku nadoknadu sredstava za provođenje sanacije", rekao je.

Ministarstvo zaštite okoliša i Fond, dodao je, dobili su nalog da ubrzaju postupke.

"Danas su vrlo jasno dobili upute da ubrzaju sve odgovarajuće korake i procedure te da se sve aktivnosti koje su potrebne odviju u skladu s dinamikom koja će cijelu tu temu 37.000 tona otpada na području grada Gospića sanirati i riješiti", poručio je.

Plenković: Vlada ne podcjenjuje problem

Premijer je građanima Like poručio da Vlada ozbiljnost situacije ne dovodi u pitanje.

"Moja je poruka građanima da Vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem. Naprotiv, zbog toga su svi i angažirani i svi koji su za to zaduženi bit će maksimalno angažirani da se pitanje otpada riješi", rekao je.

Istodobno je kritizirao reakcije dijela oporbe, koje je opisao kao pokušaj političkog iskorištavanja slučaja.

"Treća razina je ova politička, pa ja bih rekao čak u zadnjih nekoliko dana politikanska razina, koju predvodi oporba i neki drugi akteri, nastojeći iza svih ovih tema izvući neke političke poene i dezinformacijama širiti paniku među stanovnicima Gospića i cijele Ličko-senjske županije", rekao je Plenković.

Najavljuje uvođenje ekocida u Kazneni zakon

Uz samu sanaciju, Vlada priprema i izmjene zakonodavnog okvira. Plenković je najavio novi Zakon o gospodarenju otpadom, koji bi se pred Vladom trebao naći u rujnu, ali i izmjene Kaznenog zakona kojima bi se strože kažnjavala najteža kaznena djela protiv okoliša.

"Mi, između ostaloga, mijenjamo i Kazneni zakon, neovisno čak o ovoj situaciji u Gospiću. Postoji radna skupina koja radi na tome da se izmijeni glava zakona kada je riječ o kaznenim djelima protiv okoliša", rekao je.

Posebno je izdvojio mogućnost uvođenja ekocida kao novog kaznenopravnog pojma.

"Radna skupina će predložiti niz dodatnih aktivnosti. Uveli bismo i osobito teška kaznena djela protiv okoliša. Dakle, kao što smo, kolokvijalno govoreći, uveli i femicid u Kazneni zakon, tako bi se ovim izmjenama koje koordinira Ministarstvo pravosuđa uveo i ekocid u Kazneni zakon", izjavio je.

"Koalicija je itekako stabilna"

Afera s otpadom izazvala je i političke potrese. Oporbene stranke zatražile su reakciju Sabora, a pojavile su se i najave pokretanja postupka za opoziv Vlade.

Plenković tvrdi da takvi potezi neće ugroziti parlamentarnu većinu.

"Što se tiče stabilnosti koalicije, s obzirom na različite inicijative oporbe za opoziv Vlade, koalicija je itekako stabilna. Nema nikakvih dilema", kazao je.

Prema njegovim riječima, svi koalicijski partneri na sastanku podržali su nastavak rada Vlade.

"Koalicija je stabilna, podrška radu Vlade više je nego jasna, a želja svih je da se najoštrije sankcioniraju oni koji su počinili ova kaznena djela", dodao je.

Na kraju je odbacio tvrdnje da bi Vlada mogla štititi bilo koga povezanog sa slučajem.

"Nema ovdje nikoga tko bi bio na bilo koji način od strane Vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen. Naprotiv", rekao je.

Premijer je cijelu poziciju Vlade sažeo u tri točke.

"Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i dosad nadmetali s oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi", zaključio je Plenković.