Plenković najavio veliki potez nakon ekološkog skandala u Lici

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao je subotnji prosvjed u Zagrebu zbog onečišćenja okoliša, kao i zahtjeve koje su građani uputili Vladi. Poručio je da razumije njihovu zabrinutost te najavio ubrzavanje aktivnosti vezanih uz sanaciju otpada u Gospiću.

„Prosvjed koji je održan u subotu bio je izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i, naravno, želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo“, rekao je Plenković.

Podsjetio je da je Vlada tijekom prošlotjednog boravka u Gospiću dogovorila niz aktivnosti, među kojima su prekrivanje zakopanog otpada, odvoz neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama te priprema plana sanacije zakopanog otpada i onoga pohranjenog u silosima.

Nakon operativnog sastanka održanog u ponedjeljak, tvrdi premijer, cijeli bi proces trebao biti dodatno ubrzan.

„Idemo za tim da se što prije ukloni otpad iz Gospića“, poručio je.

Plan sanacije u idućih 20 dana

Govoreći o zahtjevima građanske inicijative, Plenković je kazao da je o mnogima već bilo riječi na sastanku predstavnika inicijative s ministrima Brankom Bačićem i Marijom Vučković krajem srpnja.

Tada je, naveo je, dogovoreno da plan sanacije bude završen tijekom rujna.

„Ministrica radi taj plan. Kao što znate, plan sanacije bio je dogovoren još krajem srpnja da bude gotov od 20. do 25. rujna. Znači, bit će objavljen u idućih 20 dana“, rekao je.

Jedna od mogućnosti koja se trenutačno razmatra jest i izvlačenje zakopanog otpada te njegovo premještanje na drugu lokaciju u državnom vlasništvu, gdje bi se obavila daljnja trijaža.

Plenković je pritom naglasio da se još ne može sa sigurnošću utvrditi koliko se na lokaciji nalazi opasnog, neopasnog ili međusobno izmiješanog otpada.

„Sve se opcije sada uzimaju u obzir“, rekao je.

Vještačenja pokazala ozbiljno onečišćenje

Premijer se osvrnuo i na rezultate vještačenja provedenih po nalogu USKOK-a, kao i na izvješća vezana uz kvalitetu vode.

Prema dosad objavljenim nalazima, na lokacijama u Divoselu kod Gospića i Varaždinu utvrđeno je ozbiljno onečišćenje. U podzemnim vodama kod Divosela pronađene su visoke koncentracije mikroplastike i takozvanih vječnih kemikalija, dok su na području bivše varaždinske tvornice Mundus pronađeni mikroplastika, teški metali i patogene bakterije.

Plenković je poručio kako pozdravlja objavu stručnih izvješća te ustvrdio da ona potvrđuju da je voda za piće sigurna.

Smatra i da bi rezultate analiza javnosti trebali detaljno tumačiti stručnjaci koji su ih izradili, a ne političari.

„To bi bilo blagotvorno za potpuno informiranje hrvatske javnosti, bilo bi manje dezinformacija, možda malo manje straha i možda malo manje širenja panike“, rekao je.

Najavio strože kazne i izmjene zakona

Vlada, prema Plenkovićevim riječima, priprema i promjene zakonskog okvira. Ministar pravosuđa Damir Habijan trebao bi u četvrtak predstaviti izmjene Kaznenog zakona kojima će se pooštriti odredbe koje se odnose na kaznena djela protiv okoliša i prirode.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema i izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Cilj je, rekao je premijer, uspostaviti strože kontrole sustava gospodarenja i zbrinjavanja otpada te spriječiti zlouporabe koje mogu dovesti do slučajeva poput onoga u Gospiću.

„Otpad će biti uklonjen, ugroze u smislu vode za piće i dalje nema. Politička poruka je jednako čvrsta i jasna“, poručio je.

Problem je, međutim, gdje otpad premjestiti i obrađivati. Plenković je naveo primjer Zaprešića, gdje se pojavila zabrinutost nakon informacije da bi ondje privremeno mogao biti dopremljen neopasni otpad iz Gospića.

„Mi imamo jedan fenomen u kojem bismo svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada, ali ne bi baš nitko htio da je to blizu njega i u njegovom dvorištu“, rekao je.

Najavio je i da se razmatra mogućnost gradnje spalionice opasnog otpada u Hrvatskoj. Od Fonda i resornog Ministarstva zatražena je priprema plana i analiza mogućnosti realizacije takvog projekta.

„Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći tko bi je prihvatio blizu“, kazao je Plenković.

Ako se otpad ne bude mogao obrađivati u Zaprešiću, jedna od opcija je, dodao je, da se trijaža i priprema obavljaju u Gospiću.

Oporba traži odgovornost

Nakon objave nalaza vještačenja stigle su i oštre reakcije oporbe. Mostov Zvonimir Troskot zatražio je proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, dok je Nikola Grmoja pozvao na ostavke, isprike i utvrđivanje eventualne kaznene odgovornosti.

„Gdje su ostavke? Gdje je kaznena odgovornost? Gdje su isprike? Nigdje! Nula!“, poručio je Grmoja, dodajući kako je povjerenje građana „trajno otrovano“.

Sandra Benčić iz Možemo! također je žestoko kritizirala vlast, ustvrdivši da su vladajući „sponzori otpadne mafije“.

Plenković, s druge strane, poručuje da će sanacija biti provedena te da će Vlada kroz zakonske izmjene i pojačane kontrole pokušati spriječiti ponavljanje sličnih slučajeva.