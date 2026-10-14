Plenković najavio moguće povećanje primanja: Evo tko bi mogao dobiti više novca

Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na 214. sjednici Vlade, na kojoj će se, među ostalim, odlučivati o pokretanju pregovora sa sindikatima javnih službi i imenovanju Vladina pregovaračkog tima. Sindikati koji predstavljaju oko 250 tisuća zaposlenih već su okvirno iznijeli zahtjeve za povećanjem osnovice, usklađivanjem rasta plaća s inflacijom te rješavanjem pitanja naknade za topli obrok, a pregovori bi trebali početi u idućih 15-ak dana i biti završeni do kraja mjeseca, javlja HRT.

Na dnevnom redu su i izmjene Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu te izmjene Programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za poticanje gospodarskog razvoja lokalnih zajednica.

Vlada će raspravljati i o potporama za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice te o mjerama za očuvanje proizvodnje mlijeka na područjima pogođenima kugom malih preživača.

"Oporba pokušava destabilizirati Vladu"

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuo se na jučerašnju raspravu u Saboru i podnošenje izvješća o stanju nacije te komentirao inicijativu oporbe za opoziv Vlade.

- Ovo je u deset godina 43. neuspjeli pokušaj oporbe. Cilj im je destabilizirati Vladu i parlamentarnu većinu, ali u tome nisu uspjeli niti će uspjeti do kraja našeg trećeg mandata, rekao je Plenković.

Govoreći o Gospiću, naglasio je da je riječ o ozbiljnom slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada, ali je odbacio političku odgovornost Vlade.

- Političke odgovornosti Vlade u ovom slučaju nema niti je može biti. Skupina ljudi i pravnih osoba organizirala se kako bi za svoj profit počinila teška kaznena djela protiv okoliša, a njihova će se odgovornost utvrditi u kaznenom postupku, kazao je.

Istaknuo je da dosadašnja mjerenja nisu pokazala konkretnu zdravstvenu ugrozu za građane Gospića te kritizirao oporbu zbog tvrdnji o „otrovanoj Lici“.

- Voda je ispravna za piće, kvaliteta zraka je dobra i stvarna zdravstvena ugroza nije se dogodila. Vlada ostaje predana sanaciji, a problem će riješiti Vlada, a ne oporba, poručio je.

"Kreditni rejting potvrda odgovorne politike"

Plenković se osvrnuo i na potvrdu hrvatskog kreditnog rejtinga agencije Moody's na razini A3 uz stabilne izglede, ocijenivši da je riječ o potvrdi gospodarske politike i upravljanja javnim financijama.

- U posljednjih sedam godina podigli smo kreditni rejting Hrvatske za šest stupnjeva. Agencije su prepoznale reforme, mjere za zaštitu standarda građana i gospodarstva, snažne institucije i odgovorno upravljanje javnim financijama, rekao je premijer.

Plenković je istaknuo da je Vlada ponovno intervenirala u cijene goriva kako bi ublažila tržišna poskupljenja.

- Plavi dizel je oko 10 centi jeftiniji od tržišne cijene, Eurosuper oko 20, a eurodizel oko 30 centi, rekao je.

Najavio je i mogućnost povećanja godišnjeg dodatka umirovljenicima do kraja godine.

- Ukupna prosječna mirovina s godišnjim dodatkom iznosi 780 eura, a cilj nam je do sredine 2028. doći do oko 800 eura, kazao je.

Govoreći o Europskom vijeću, najavio je da će Hrvatska u pregovorima o novom europskom proračunu zastupati interese u poljoprivredi, regionalnom razvoju, migracijama i novim tehnologijama.

- Posebno ćemo inzistirati na ulaganjima u gospodarstvo, umjetnu inteligenciju i inovacije, rekao je Plenković.

Medved: Obiteljima nestalih olakšat ćemo nasljeđivanje

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio je konačni prijedlog izmjena Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu.

- Rješavanje sudbine nestalih osoba u Domovinskom ratu prioritet je u radu Ministarstva hrvatskih branitelja. Obitelji nestalih osoba zbog specifičnog statusa suočavaju se s administrativnim preprekama vezanima uz nasljeđivanje i ostavinske postupke, rekao je Medved.

Pojasnio je da bi se izmjenama zakona obiteljima nestalih osoba trebalo olakšati raspolaganje nasljedstvom i imovinom nestale osobe.

- Ovim ćemo izmjenama obiteljima nestalih osoba omogućiti raspolaganje nasljedstvom, odnosno imovinom nestale osobe, kazao je.

Pojasnio je da će se izmjenama Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i bez prethodnog proglašenja nestale osobe umrlom.

- Ovim zakonskim prijedlogom obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti te osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost, rekao je Medved.