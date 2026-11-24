Premijer Andrej Plenković poručio je u izjavi medijima u utorak da su samo četiri bivša ministra njegove vlade otišla s pozicija zbog slučajeva koji se odnose na razdoblje kada su obnašali ministarske dužnosti, piše Net.hr.

"Otišlo ih je četiri - četiri. To su Gabrijela Žalac, Darko Horvat, Vili Beroš i Tomislav Tolušić. Koliko god se svi trudili, nitko nije otišao zbog nečega vezanog uz ono što su radili kao ministri", poručio je premijer.

Time se osvrnuo na jučerašnje medijsko gostovanje tijekom kojeg ga je novinarka suočila s podatkom da je deset bivših članova njegovih vlada obuhvaćeno istragama, optužnicama ili sudskim postupcima.

Plenković je negirao da je desetak ministara otišlo zbog problema sa zakonom i najavio da će "isti tren" dati ostavku ako ih netko nabroji.

Dan kasnije premijer uvjerava da ih je samo četvero. Posebno je branio bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, kojeg USKOK u aferi "Po babi i stričevima" sumnjiči za poticanje nezakonite dodjele bespovratnih sredstava državnih potpora poduzetnicima iz redova nacionalnih manjina.

"Možete uhititi cijeli Sabor"

Premijer kaže da je zalaganje za interese birača sastavni dio posla saborskih zastupnika.

"Ako Boris Milošević bude osuđen za ono što mu se stavlja na teret, možete uhititi cijeli Sabor i sve sazive u zadnjih 36 godina. Zadaća svih u svim parlamentima i saborima je da se bore za svoje birače i svoju izbornu jedinicu. Svi zovu zato što im je to zadaća. Ne znači da je to kršenje zakona i trgovina utjecajem. Ako bude kriv jer je dizao telefon i pitao je li neka firma prošla na natječaju... Good luck", kazao je premijer, piše Net.hr.

Dodatno je pojasnio da je posao saborskih zastupnika pitati ide li projekt prema kraju.

Nakon opaske novinara da su i četiri slučaja puno, premijer je odgovorio da nitko nema mandat da postupa protuzakonito.

"Nisam rekao da ih branim. Kažem - četiri, a ne trideset. Četiri, a ne deset. Jedan, dva, tri četiri. U deset godina to vam je jedan slučaj svake dvije i pol godine. Jesmo to sad riješili? Ne jer im je netko rekao da rade što su radili, nego su to radili na svoju ruku", zaključio je Plenković.

Mediji podsjetili na bivše ministre

Nakon njegove izjave brojni su mediji podsjetili na kronologiju odlazaka ministara i dužnosnika iz Vlade povezanih s različitim aferama.

Među njima su bivši ministar uprave Lovro Kuščević, bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, bivši ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić, bivši ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, bivši ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević, bivši ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina, bivši ministar obrane Mario Banožić, bivši ministar zdravstva Vili Beroš, bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro, bivši ministar državne imovine Goran Marić i bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, piše Net.hr.