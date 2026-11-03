Plenković na Poljudu: "Mišo je bio brend"

Na Poljud je u studio RTL-a iz Bruxellesa stigao i premijer Andrej Plenković.

Iz Bruxella ste direktno došli u Split. Što Vama znači Mate Mišo Kovač?

Fenomenalna atmosfera na Poljudu, zaista jedno veliko iskazivanje poštovanja prema Mati Miši Kovaču, pjevaču koji je prodao najviše ploča, čovjeku koji je obilježio i Dalmaciju i Hrvatsku i čovjeku koji u svakom od nas ima dalmatinske korjene, on ne samo da živi, on je dio našeg identieta.

Jedna pjesma Vama posebno znači, sjećamo se tog još s Vašeg početka profesionalne političke karijere 2016. Koja je to pjesma?

Mi smo imali puno Mišinih pjesama, ja sam ga još kao srednjoškolac slušao, odlazio na njegove koncerte. Nema tog gostovanja, kad sam bio na primjer u Makarskoj ili drugdje u Dalmaciji, a da ga nisam išao slušati. Znamo sve njegove riječi i meni se čini da je on dio nas.

Upravo zbog njegove bogate ostavštine, svih njegovih megahitova, milijuna prodanih ploča i svega onoga što Mišo znači, Vlada je danas proglasila Dan nacionalne sućuti. To je treći puta.

Da, mi smo imali Olivera prije sedam godina i nekoliko mjeseci, prije tri dana nas je napustio i Mišo, to su ljudi koji su itekako veliki ljudi, veliki glazbenici, karizmatične osobe s kojima smo se identificirali - mislim da je to upravo ono što smo trebali učiniti.

A u konačnici, na Poljud su ljudi došli iz srca i mislim da smo dobro učinili.

Što je ono što Vi najviše pamtite od Miše?

Pamtim jako puno, ali evo, možda je danas najprimjerenija "Samo nas nebo rastavit može".

Ono što je Mišo imao je rijetko, ne znam postoji li itko na glazbenoj sceni tko to ima. Razgovarali smo sa ljudima u Zagrebu koji su znali sve njegove riječi. On povezuje, ne samo cijelu Dalmaciju, nego cijelu Hrvatsku, a vidjeli smo danas da su došli ljudi i iz drugih krajeva, iz susjedstva. U čemu je, po Vama, ta tajna?

Ja se sjećam njega, jedna slika kad sam bio malo dijete u Tučepima ispred hotela Jadran, kad se on pojavio. Prvo, svi su izgledali isto kao on. Sedamdesetih, brat moje mame je imao imidž kao što je on, njegovi prvi rođaci, svi su izgledali kao Mišo, imali su brkove, imali su Ray Ban naočale, on je bio brend.

I ljudi su jednostano voljeli te pjesme, imao je sjajne autore koji su radili za njega. Mislim da kad se on pojavio, sa svakom pločom, sa svakim hitom, on je jednostavno kupio i srce i dušu naroda, a to mogu samo rijetki i veliki glazbenici.

Ali će to, sigurni smo, nastaviti i generacije koje dolaze i tako dalje.

To se ne zaboravlja, to je dio hrvatskoga koda i Dalmacije. Čast je biti večeras na Poljudu i sućut njegovoj obitelji.