Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u petak je u Šibeniku, uoči održavanja XXII. Općeg sabora stranke, izrazio zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima te poručio da je HDZ snažan i stabilan.

Najavio je da će subotnji stranački skup biti prilika za analizu rada u protekle dvije godine, ali i definiranje prioriteta za nadolazeće razdoblje.

Govoreći o aktualnim političkim i gospodarskim događanjima, Plenković je izdvojio otvaranje nove stranačke središnjice, predstavljanje državnog proračuna za iduću godinu, pregovore u Bruxellesu o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije te gospodarski rast od 2,9 posto u trećem tromjesečju.

Ne vidi razlog za kritike

Upitan predstavlja li okupljanje u Šibeniku početak priprema za parlamentarne izbore, Plenković je odgovorio da je do njih ostalo još dvadesetak mjeseci.

"Ima još puno do izbora, a mi smo u punoj formi", poručio je.

Osvrnuo se i na pitanje mogućih kritika unutar stranke, istaknuvši da su današnje političke okolnosti bitno drukčije od onih prije deset godina, kada je i sam pozivao članstvo na preispitivanje stranačkog vodstva.

Medved: "HDZ je snažna kao stijena"

Zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved također je izrazio optimizam, najavivši raspravu o rezultatima dosadašnjeg rada i izazovima koji stranku očekuju.

Na subotnjem okupljanju očekuje se više od tisuću izaslanika, a početak programa predviđen je u 10 sati.

Izvještajni sabor neće imati izborni karakter, a bit će posljednje takvo okupljanje HDZ-a prije redovitih parlamentarnih izbora 2028. godine.

Središnji dio programa bit će Plenkovićevo podnošenje izvještaja o radu stranke, nakon čega će uslijediti rasprava izaslanika.