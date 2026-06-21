Plenković ide na utakmicu u Kanadu

Premijer Andrej Plenković od ponedjeljka, 22. lipnja, boravi u trodnevnom službenom posjetu Kanadi, gdje će se sastati s najvišim kanadskim dužnosnicima, predstavnicima hrvatskog iseljeništva i gospodarstvenicima. Tijekom posjeta pratit će i utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.

U premijerovoj pratnji bit će ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, priopćila je Vlada RH.

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Radni dio posjeta započinje u Ottawi, gdje će se Plenković sastati s kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Nakon razgovora dvojice premijera uslijedit će radni ručak dvaju izaslanstava, a predviđena je i razmjena darova te kratka obraćanja javnosti.

Nakon službenih susreta premijer će se sastati i s hrvatskom zajednicom u Kanadi. U Norvalu će razgovarati s hrvatskim svećenicima u Župi Naše Gospe Kraljice Hrvata, dok će se u Hamiltonu družiti s predstavnicima hrvatske zajednice u Hrvatskom sportskom i društvenom centru.

Drugog dana posjeta Plenković će održati predavanje na Munk School of Global Affairs and Public Policy pod nazivom "Otpornost i pouzdana partnerstva: Snaga malih država u novom geopolitičkom okruženju". Uslijedit će i sastanci s vodećim kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima.

Tom će prilikom biti potpisan memorandum o strateškom partnerstvu između hrvatske tvrtke Orqa i kanadske tvrtke Remote Robotics. Sporazum obuhvaća suradnju na području umjetne inteligencije, proizvodnje bespilotnih sustava i potpore obuci kanadskih oružanih snaga.

Plenković će u utorak ujutro u Torontu posjetiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju i sastati se s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a navečer će s tribina pratiti utakmicu Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu.