Plenković i Hrstić posjetili KBC Split nakon velikog požara: Zahvalili liječnicima i medicinskom osoblju na požrtvovnosti

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić sa suradnicima posjetili su KBC Split, gdje su se susreli s predstavnicima Uprave i zdravstvenim djelatnicima uključenima u zbrinjavanje pacijenata stradalih u velikom požaru na omiškom području. Tijekom posjeta upoznati su sa zdravstvenim stanjem ozlijeđenih te s organizacijom njihova prihvata i liječenja.

Susretu su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva dr. Renato Mittermayer, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba Bujević te ravnatelj Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije dr. sc. Ante Mihanović.

Ispred KBC-a Split predstavnike državne i lokalne vlasti primili su zamjenik ravnatelja dr. Marko Jukić, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra Ivanka Ercegović, kao i dio zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali u zbrinjavanju ozlijeđenih: predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje doc. dr. sc. Toni Kljaković Gašpić, predstojnik Klinike za kirurgiju prof. dr. sc. prim. Zdravko Perko, pročelnik Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i opekline dr. Josip Banović, kirurg doc. dr. sc. Ivan Utrobičić, pročelnica pedijatrijskog Zavoda za intenzivnu medicinu izv. prof. dr. sc. prim. Branka Polić, glavna sestra Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Milka Barbarić, bacc. med. techn. i glavna sestra Klinike za psihijatriju Dijana Blažević, mag. med. techn.

Predsjednik Vlade i ministrica zdravstva zahvalili su svim djelatnicima KBC-a Split koji su od prvih trenutaka bili uključeni u zbrinjavanje velikog broja ozlijeđenih. Posebno su istaknuli brzu mobilizaciju bolničkih kapaciteta i zdravstvenih timova te činjenicu da su se brojni zaposlenici odmah odazvali pozivu i pridružili kolegama, uključujući i djelatnike koji su u tom trenutku bili na godišnjem odmoru. Istaknuli su kako su pravodobna reakcija, dobra organizacija i predanost zaposlenika omogućili da svi ozlijeđeni u vrlo kratkom vremenu dobiju potrebnu medicinsku skrb.

„Hvala svakom liječniku, medicinskoj sestri i tehničaru te svima koji su bili uključeni u zbrinjavanje ozlijeđenih. Bili ste ondje gdje ste najpotrebniji – uz svoje pacijente. Hvala na iznimnoj profesionalnosti, požrtvovnosti i ljudskosti. Upravo u ovakvim izvanrednim okolnostima najbolje se vidi snaga zdravstvenog sustava i ljudi koji ga nose“, poručila je ministrica Hrstić.

KBC Split još jednom zahvaljuje svim svojim djelatnicima koji su svojim znanjem, predanošću i zajedništvom omogućili brz i organiziran odgovor bolnice u ovoj izvanrednoj situaciji!