Plenković i Božinović stižu u Omiš

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas stižu u Omiš kako bi se informirali o situaciji na požarištu i posljedicama velikog požara koji je zahvatio omiško područje.

Njihov dolazak uslijedit će nakon teške noći tijekom koje je požar ugrozio stanovništvo i objekte na području Lokve Rogoznice i okolice. Evakuiran je velik broj ljudi, u gašenju je sudjelovalo 286 vatrogasaca, a u KBC-u Split pomoć je pružena za 36 osoba. Sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugroženo.

Na terenu su i dalje brojne vatrogasne i druge službe, dok je promet na više pravaca prema Omišu i dalje ograničen ili zatvoren.

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