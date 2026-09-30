Plenković govorio o budućnosti Poljuda, Hajduk odgovorio: "Na to ne možemo niti želimo pristati"

Premijer Andrej Plenković boravio je u Splitu povodom obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije i svečane sjednice Županijske skupštine u Hrvatskom narodnom kazalištu. Nakon sjednice novinari su ga pitali o budućnosti Poljuda njegovoj rekonstrukciji ili mogućnosti izgradnje potpuno novog stadiona.

Plenković je kazao da je s gradonačelnikom Tomislavom Šutom te ministrima Tončijem Glavinom i Damirom Habijanom dogovoreno da će Vlada financijski pomoći Gradu Splitu.

Prvi korak odnosio bi se na uređenje stadiona na Brodarici, koji bi Hajduk mogao koristiti tijekom radova na Poljudu.

"Dogovorili smo s gradonačelnikom Šutom, ministrom Glavinom i ministrom Ćorićem da će hrvatska Vlada financijski pomoći Gradu Splitu. Prvo, da se uredi stadion na Brodarici koji bi mogao biti korišten za vrijeme radova koji se odnose na stadion na Poljudu, kao stadion na kojem bi mogao nastupati Hajduk", rekao je Plenković.

Stručnjaci procjenjuju stanje Poljuda

Premijer je podsjetio da je osnovano povjerenstvo stručnjaka koje treba utvrditi stanje stadiona i mogućnosti njegova osuvremenjivanja.

"Ono što mi želimo, kao što želimo lijep, kvalitetan stadion u Maksimiru, želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnih stadiona, koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje, u Hrvatskoj zasigurno daleko najljepši. Detalje o tome donijet će struka", kazao je.

Na opasku da pitanje budućnosti Poljuda nije samo pitanje njegova izgleda nego i funkcionalnosti, premijer je ponovno poručio da konačnu riječ treba dati struka.

"Ono što je bitno jest da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion bude osuvremenjen, da bude po najvišim standardima nogometnih stadiona. Ovo je stadion koji se gradio za Mediteranske igre u Splitu, danas ima godina koliko ima, a u njega nije bilo baš previše ulaganja u smislu konstrukcije i svega. Zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti", kazao je Plenković.

Hajduk: Jedino nam je prihvatljiv novi stadion

Za komentar smo upitali Hajduk, iz kojeg su jasno poručili da za Klub rekonstrukcija postojećeg Poljuda nije rješenje.

„Kao što smo u više navrata jasno komunicirali, Hajduku i njegovim navijačima jedino je prihvatljiv novi, moderni nogometni stadion“, poručili su iz Kluba.

Smatraju da rekonstrukcija koja bi ostala u okvirima stadiona izgrađenog 1979. godine ne bi mogla odgovoriti zahtjevima suvremenog nogometa i dugoročnim potrebama Hajduka.

„Naš je stav da rekonstrukcija koja bi se zadržala u okvirima postojećeg stadiona iz 1979. godine ne bi na adekvatan način odgovorila na zahtjeve suvremenog nogometa i dugoročne potrebe Hajduka te bi Klub infrastrukturno zadržala u prošlosti.“

U Hajduku ističu da arhitektonska i povijesna vrijednost Poljuda ne bi trebala biti jedini kriterij pri donošenju odluke o budućnosti stadiona.

„Naše je polazište od početka vrlo jasno: potrebe onih koji će stadion koristiti i posjećivati moraju biti u središtu svakog budućeg rješenja. U protivnom, Hajduk bi ostao osuđen na neizvjesnu i dugoročno neodrživu infrastrukturnu perspektivu.“

Zaključno su još jednom poručili da od svog stava ne namjeravaju odstupiti.

„Na to ne možemo niti želimo pristati. Hajduk i njegovi navijači jasno su definirali svoj stav o infrastrukturnoj budućnosti Kluba. Naša je zadaća jednostavna: dosljedno i do kraja zastupati ono o čemu ovisi budućnost Kluba.“