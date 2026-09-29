Plenković dolazi u Split

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu, 30. rujna, boravit će u Splitu i Šibeniku, gdje ga očekuje niz službenih susreta i događanja. Središnji dio njegova boravka u Splitu bit će sudjelovanje na svečanosti obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Na svečanosti je predviđeno obraćanje predsjednika Vlade, uz kojeg će biti ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Sastanak uoči svečanosti

Uoči svečanosti Plenković će se sastati sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom, gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom te splitsko-makarskim nadbiskupom i metropolitom mons. Zdenkom Križićem. Nakon splitskog programa predsjednik Vlade uputit će se prema Šibeniku.

Iz Splita odlazi u Šibenik

U Šibeniku će Plenković sudjelovati na otvaranju Državnog arhiva. Tom prigodom također je predviđeno obraćanje predsjednika Vlade, uz kojeg će biti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.