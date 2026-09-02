Plenković danas u Gospiću zbog opasnog otpada, građanska inicijativa odbila sastanak: "Dođite 5. rujna i čujte naše zahtjeve"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković s članovima Vlade danas će posjetiti Gospić, gdje će se održati sastanak posvećen sanaciji nezakonito odloženog otpada na području grada, jednom od najvećih aktualnih ekoloških problema u Hrvatskoj.

Sastanak je predviđen u prostorijama Ličko-senjske županije, a uz premijera i ministre trebali bi sudjelovati predstavnici nadležnih institucija, ličko-senjski župan te gradonačelnici i načelnici s područja županije.

Međutim, predstavnici građanske inicijative „Gospić je naš dom“ odbili su sudjelovati na sastanku.

„Četiri dana prije prosvjeda nije rješavanje problema“

Iz inicijative Plenkovićev dolazak nekoliko dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu vide kao pokušaj saniranja političke štete, a ne rješavanja problema.

– Četiri dana prije prosvjeda nije rješavanje problema već rješavanje političke štete – poručili su.

Naglašavaju kako građani već mjesecima traže reakciju nadležnih zbog nezakonito odloženog otpada, ali smatraju da konkretna rješenja još nisu dobili.

Zbog premijerova dolaska neće mijenjati svoje planove. Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ održat će se 5. rujna u Zagrebu, kako je i najavljeno.

– Dođite 5. rujna i čujte zahtjeve građana – poručili su Plenkoviću.

Smatraju da bi nakon prosvjeda trebalo organizirati konkretne sastanke s osobama koje mogu donositi odluke.

– Nakon toga sazovite konkretne sastanke i donesite konkretne odluke – zaključili su.

Stigle ponude za prve faze sanacije

Plenković u Gospić dolazi nakon nekoliko pomaka u postupku sanacije lokacije bivšeg PPK Velebit.

Za prve dvije faze uklanjanja otpada krajem kolovoza pristigle su po dvije ponude. Radi se o uklanjanju približno 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima te oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u velikim vrećama. Ponude su trenutačno u postupku evaluacije.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je i četiri ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada, čime bi se trebalo spriječiti moguće procjeđivanje oborinskih voda.

Najzahtjevniji dio sanacije tek slijedi, a riječ je o iskapanju, uklanjanju i konačnom zbrinjavanju zakopanog otpada.

PFAS pronađen u podzemnim vodama

Razmjere problema pokazalo je i vještačenje Geotehničkog fakulteta objavljeno početkom kolovoza. Utvrđene su značajne količine različitog opasnog otpada, promjene svojstava tla i narušavanje ekosustava.

U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su i PFAS spojevi, poznati kao „vječne kemikalije“. Vještaci su odlagalište označili kao vrlo vjerojatan izvor njihova prodora u podzemni vodonosnik te upozorili da bi se bez sanacije onečišćenje moglo nastaviti širiti.

Istodobno, nisu pronađeni dokazi da je onečišćena voda iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Analize zakopanog otpada koje je objavio Fond pokazale su da gotovo svi ispitani uzorci, prema analiziranim parametrima, ne zadovoljavaju uvjete za odlaganje na odlagalište neopasnog otpada. Među uzorcima su pronađeni različiti oblici otpada od mehaničke obrade, medicinski otpad i otpadna zemlja, dok su u dijelu uzoraka zabilježene povišene vrijednosti pojedinih spojeva.

Vlada najavljuje „trajno i sigurno“ rješenje

Vlada tvrdi da problem rješava sustavno te ističe da se provode redovite kontrole vode, tla i biljaka.

Plenković je prošlog tjedna najavio da bi aktivnosti na terenu trebale početi u najkraćem roku nakon završetka zakonskih procedura. Poručio je kako je cilj problem riješiti „trajno i sigurno, a ne parcijalno“.

Današnji sastanak trebao je biti nastavak razgovora Vlade i inicijative „Gospić je naš dom“. Na sastanku krajem srpnja dogovorena je objava dostupnih analiza vode i tla te novi susret na kojem bi se razgovaralo o daljnjim koracima i najbržem modelu sanacije.

No građanska inicijativa ovoga puta za stol neće sjesti. Njihova sljedeća adresa bit će Zagreb, gdje za 5. rujna najavljuju prosvjed i javno iznošenje svojih zahtjeva.