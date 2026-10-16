Plazibat se oženio uoči borbe života: Pogledajte fotografije s bajkovite ceremonije

Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat objavio je na društvenim mrežama scene sa svog vjenčanja koje je održano u tajnosti. Splitski borac i njegova dugogodišnja partnerica Martina Dulčić još su u kolovozu izgovorili sudbonosno "da".

Bajkovito slavlje održano je na dubrovačkom Lovrijencu, a okupilo je oko 70 uzvanika. Cijeli je događaj protekao pod izrazito strogim pravilima kako bi se sačuvala privatnost ceremonije, piše Gol.hr.

Upoznali se preko Instagrama

Plazibat je svoju suprugu upoznao preko Instagrama prije nego što su uplovili u dugogodišnju vezu.

Nakon što su ceremoniju u Dubrovniku uspješno sačuvali od javnosti, hrvatski borac sada je podijelio fotografije iz bajkovitog ambijenta.

U pripremama je za meč života

Tako je jedan od najpopularnijih hrvatskih sportaša u bračnu luku uplovio tik pred početak priprema za najveći meč svoje karijere.

16.12. u nizozemskom Arnhemu, na stadionu koji prima 30 tisuća ljudi, predvodit će Glory Collision 10 priredbu. Na njoj će napasti titulu prvaka teške kategorije koju trenutno drži nevjerojatno atraktivniji i još dodatno ubojiti Mory Kromah.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Martina Dulčić (@martina.dulcic)