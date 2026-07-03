Plazibat ide u meč karijere! Solinjanin napada svjetsku titulu na nogometnom stadionu

Ono o čemu se spekuliralo proteklih dana i tjedana, sada je dobilo i svoju službenu potvrdu. Antonio Plazibat odmjerit će, naime, snage s Moryjem Kromahom u borbi za pojas Gloryjeva prvaka teške kategorije, objavljeno je maloprije na službenim komunikacijskim kanalima najjače svjetske kikboksačke organizacije.

Plazibat i Kromah će, u glavnoj borbi večeri, predvoditi Glory Collision 10 spektakl, a koji će 12. prosinca biti uprizoren tamo gdje Glory najčešće organizira priredbe ovakvog tipa, a to je na nogometnom stadionu GelreDomeu (inače, domaćem terenu Vitessea, kapacitet 21.248 mjesta) u nizozemskom Arnhemu.

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Kromah je, podsjetimo, na nedavnoj Collision 9 priredbi, nokautirao Miloša Cvjetićanina, a Plazibat je, pak, isto to učinio Anisu Bouzidu. S obzirom na to da je gvinejsko-nizozemski borac aktualni prvak, a da je najbolji hrvatski kikboksać prvi izazivač na Gloryjevoj službenoj "heavyweight" ljestvici, bilo je izvjesno da ćemo upravo njih sljedeće gledati u ringu, a kao potencijalni termin već se i ranije spominjao prosinac, javlja Fightsite.

Svojevrsna uvertira za taj meč krenula je još u Rotterdamu, kada je Plazibat upao na Kromahovu presicu i izravno prozvao Kromaha na borbu. Nakon kratke verbalne razmjene pred okupljenim novinarima, dvojica teškaša odradila su i sučeljavanje licem u lice, pri čemu je stasiti Solinjanin jasno poručio "Black Ghostu" da će ga nokautirati.



Plazibat i Kromah, podsjetimo i na to, trebali su se boriti još početkom veljače u četvrtfinalu "Last Heavyweight Standing" turnira na Glory 105 priredbi u Arnhemu.

Najbolji hrvatski boksač, međutim, tada je bio prisiljen povući se zbog ozljede, no sada ćemo konačno gledati ovaj veliki okršaj - i to s pojasom prvaka kao ulogom.