PLAŽA U NOVOM RUHU Kašjuni gore od ljeta: Novi kafić krcat gostima, pogledajte atmosferu

Na Kašjunima je i službeno zaživjela nova ugostiteljska priča. Nakon što smo početkom srpnja snimili montažu novog, legalnog ugostiteljskog objekta na jednoj od najpoznatijih splitskih plaža, kafić je sada otvoren i radi.

Naša kamera ponovno je bila na Kašjunima, a ovoga puta snimili smo kako novi objekt izgleda u punom pogonu. Već na prvi pogled jasno je da gostiju ne nedostaje – velik broj posjetitelja smjestio se uz more i uživa u pravom vrućem ljetnom ugođaju.

Podsjetimo, riječ je o objektu koji je postavljen nakon odabira novog korisnika prostora za obavljanje ugostiteljske i drugih predviđenih djelatnosti. Posao je dobila tvrtka "Dobar zalogaj" d.o.o., čiji je vlasnik poznati splitski ugostitelj Stipe Dujić. Novo poglavlje na Kašjunima uslijedilo je nakon dugotrajne sage s bivšim koncesionarom, tvrtkom Dolis. Njihova je koncesija prestala 30. rujna 2025. godine, a stari ugostiteljski objekti s plaže u potpunosti su uklonjeni do kraja veljače ove godine.

Kako danas izgledaju Kašjuni i atmosfera u novom kafiću, pogledajte u nastavku u našoj fotogaleriji: