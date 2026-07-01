Plaža nije pepeljara: Ako vam opušak smrdi u autu, džepu ili dnevnom boravku, zašto vam ne smeta na plaži?

Na mnogim hrvatskim plažama prizor je, nažalost, postao sasvim uobičajen. Između kamenčića vire odbačeni opušci, toliko brojni da se mnogima već diže tlak na 220. Kad položiš ručnik na plažu, istog časa poprimi neugodan miris, kao i majica koju ćeš kasnije obući.

Upravo zato Udruga Spirit pokrenula je javnu kampanju kojom želi skrenuti pozornost na jedan od najčešćih, ali i najpodcjenjenijih oblika onečišćenja naše obale.

Opušak nije sitnica

Opušak nije samo komadić papira. Njegov filter izrađen je od plastike, a nakon pušenja ostaje natopljen katranom, nikotinom, teškim metalima i drugim štetnim tvarima. Upravo takav završava među kamenčićima, ondje gdje hodamo bosi, postavljamo ručnike i gdje se igraju djeca.

Zato problem nije samo estetski. Riječ je o otpadu koji ostaje u prostoru, zagađuje okoliš i narušava doživljaj obale koju svi želimo vidjeti čistom i urednom.

Ovo nije kampanja protiv pušača

Iz Udruge Spirit naglašavaju da ovo nije kampanja protiv pušača. Naprotiv, mnogi pušači svoje opuške odgovorno spreme u džepnu pepeljaru, kutijicu ili ih odnesu do najbližeg koša za otpad. I njima jednako smeta kada zbog neodgovornih pojedinaca plaže izgledaju kao pepeljare na otvorenom.

Možda neki misle da je komunalac njihova majka koja će pomesti za njima? Nije. Čak i da hoće, realno nema toliko ljudi koliko ima bačenih opušaka i sličnog smeća. Jesmo li postali toliko neodgovorni da bacamo smeće pod sebe? Odgovor na to pitanje svatko bi trebao dati sam sebi.

Kakvu sliku šaljemo gostima?

Hrvatska s pravom ulaže mnogo u promociju čistog mora i prekrasnih plaža. No kakvu razglednicu šaljemo gostima kada između kamenčića vire opušci? Turizam nisu samo sunce i more. Turizam su i uredne, čiste ulice i plaže koje ostavljaju dobar dojam na svakoga tko ih posjeti.

U vremenu kada se svaka sitnica bilježi fotografijom i dijeli na društvenim mrežama, slika prljave plaže može reći više od bilo koje turističke kampanje.

Poziv građanima, medijima i turističkom sektoru

Zato iz Udruge pozivaju građane, medije, turističke zajednice, udruge i sve kojima je stalo do mora da podrže ovu inicijativu dijeljenjem članka ili vizuala kampanje. Ponekad je dovoljno jedno dijeljenje da poruka stigne do osobe koja će sljedeći put svoj opušak spremiti u džepnu pepeljaru ili ga baciti u koš za otpad.

Možda se neki ljudi samo trebaju podsjetiti da postoji kulturno ponašanje. A možda je upravo ovakva jednostavna i izravna poruka potrebna da se loše navike počnu mijenjati.

Bez fondova i velikih budžeta

Iz Udruge Spirit poručuju i da ovo nije još jedna kampanja koja se naslonila na europski novac. Iza inicijative, kažu, ne stoje nikakva sredstva. Štoviše, prvih nekoliko stotina naljepnica tiskat će vlastitim novcem.

Pozivaju i sve zainteresirane da im se jave žele li pomoći i zajedno zalijepiti naljepnice na vidna mjesta, kako bi poruka došla do što većeg broja ljudi.

Počnimo od vlastitog smeća

Za početak, iz Udruge pozivaju građane da podijele ovakav članak ili vizual kampanje. Ne možemo riješiti sve probleme svijeta. Ali možemo ne ostaviti vlastiti opušak na plaži.

Počnimo od vlastitog smeća.

Više informacija dostupno je na stranici www.spirit-ri.hr.