"PLATILA SAM 60 EURA, PREGLED JE TRAJAO 6 MINUTA I 32 SEKUNDE" Roditelji mladih sportaša ogorčeni

Početak nove školske i sportske sezone donio je promjene za djecu i mlade koji treniraju te sudjeluju na školskim, akademskim ili klupskim natjecanjima. Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša koji je na snagu stupio u ožujku propisuje opsežnije preglede nego prije. Iako bi se većina njih sada trebala obavljati rjeđe proširen popis obveznih pretraga donosi i veće troškove klubovima i roditeljima.

Brojni mladi sportaši upravo će tijekom ove jeseni prvi put prolaziti pregled prema novim pravilima. Umjesto dosadašnja dva pregleda godišnje zdravstvena sposobnost većine sportaša provjeravat će se jednom godišnje.

Za discipline s manjim fizičkim opterećenjem svrstane u kategoriju IA pregled je predviđen jednom u dvije godine. U toj se skupini među ostalima nalaze kuglanje, pikado, minigolf, curling i streljaštvo.

Više pretraga u jednom pregledu

Iako se pregledi više ne bi trebali ponavljati svakih šest mjeseci njihov je sadržaj znatno proširen.

Uz mjerenje visine, tjelesne mase i udjela masnog tkiva, pregled pojedinih organskih sustava te kontrolu krvnog tlaka, obvezni su 12-kanalni EKG i procjena rizika od iznenadne srčane smrti prema takozvanim Seattle kriterijima.

Pregled uključuje i spirometriju kojom se provjeravaju plućna funkcija te volumen i brzina protoka zraka tijekom disanja.

Mladi sportaši trebaju obaviti i laboratorijske pretrage. One obuhvaćaju kompletnu krvnu sliku te provjeru jetrenih enzima, uree, kreatinina, glukoze u krvi, urina i serumskog željeza. Sportašicama generativne dobi, kao i sportašima u disciplinama s visokom dinamičkom komponentom određuje se i vrijednost hormona štitnjače TSH.

Ovisno o vrsti sporta te intenzitetu treninga i natjecanja, mogu se tražiti i dodatne pretrage. One su određene stručnim smjernicama Hrvatskog društva za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Tko će snositi troškove?

Jedno od pitanja koje najviše zanima roditelje jest cijena pregleda. Način njihova financiranja nije jednak u svim sredinama i klubovima. Negdje trošak u cijelosti podmiruju sportski klubovi ili lokalne sportske zajednice dok drugdje klub pokriva samo osnovni pregled, a roditelji moraju platiti laboratorijske i ostale dodatne pretrage.

Prema iskustvima roditelja iz različitih dijelova Hrvatske samo laboratorijske pretrage mogu stajati od približno 18 do 65 eura ovisno o ustanovi i opsegu nalaza koji se traži.

Preglede je u pojedinim ovlaštenim javnim zdravstvenim ustanovama moguće obaviti i po subvencioniranoj cijeni od šest eura. Za takve se termine međutim potrebno unaprijed prijaviti, a čekanje može potrajati i nekoliko mjeseci.

To stvara poteškoće djeci koja su već započela s treninzima jer važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti trebaju pribaviti u propisanom roku. Ako u javnim ustanovama nema slobodnih termina roditeljima često ne preostaje drugo nego obratiti se privatnim poliklinikama i pregled platiti znatno više.

Jurišić: "Država mora rasteretiti roditelje"

Na financijsku stranu novih obveza početkom rujna upozorio je i sportski novinar i kolumnist Bernard Jurišić, dobitnik dvaju godišnjih priznanja Hrvatskog zbora sportskih novinara.

Istaknuo je da su troškovi dječjeg bavljenja sportom za roditelje sve veći te da bi država trebala što prije pronaći način da ih rastereti i sport učini dostupnim svakom djetetu.

Jurišić je pritom prenio upozorenje Hrvatske udruge "Nogometni sindikat" kojoj su se, kako navode, obraćali roditelji nezadovoljni znatnim poskupljenjem obveznih liječničkih pregleda za sportaše.

Iz Udruge tvrde da su cijene pojedinih pregleda u odnosu na razdoblje početka uvođenja eura porasle između sedam i jedanaest puta te da roditelji za pregled mladog sportaša danas moraju izdvojiti 70, 80, pa i 90 eura. Pritom postavljaju pitanje jesu li pregledi usporedno s rastom cijena postali i kvalitetniji.

"Zbog sve većeg broja poziva roditelja koji upozoravaju na značajno poskupljenje liječničkih pregleda sportaša, obraćamo se javnosti i nadležnim tijelima.

Cijene liječničkih pregleda porasle su između 7 i 11 puta u odnosu na razdoblje početka uvođenja eura, a nema dokaza da su zbog toga i kvalitetniji.

Zdravlje djece mora biti na prvom mjestu, ali postavljamo jednostavno pitanje: zašto pregled mladog sportaša danas roditelja može koštati 70, 80 ili 90 eura ako nije dokazano da je takav pregled kvalitetniji od onoga koji se nekada plaćao višestruko manje?"

Udruga smatra da bi trebalo razmotriti mogućnost da preglede, prema jasno propisanim kriterijima, obavljaju liječnici obiteljske medicine ili pedijatri koji već poznaju dijete i imaju uvid u njegov zdravstveni karton. Kao primjer navode Njemačku.

Primjerice, u Njemačkoj takve preglede može obavljati liječnik obiteljske medicine, liječnik koji dijete poznaje i prati njegovo zdravstveno stanje. Ako hrvatski sustav traži podatke iz zdravstvenog kartona liječnika obiteljske medicine ili pedijatra, zašto tom liječniku, uz jasno propisane kriterije, nije omogućeno da obavi sportski pregled i potvrdi zdravstvenu sposobnost djeteta?".

Upozoravaju i na ono što smatraju nelogičnošću sustava: poseban liječnički pregled traži se i za bavljenje aktivnostima poput pikada, šaha ili ribolova, dok za sudjelovanje u redovitoj školskoj nastavi tjelesne i zdravstvene kulture takva potvrda nije potrebna.

"Novi Pravilnik bio je predmet javnog savjetovanja, ali gotovo tri godine kasnije moramo pitati koliko su primjedbe i prijedlozi iz tog procesa doista uzeti u obzir i jesmo li dobili sustav koji je istodobno stručan, dostupan i financijski prihvatljiv roditeljima.

Ovakvim sustavom šaljemo i nelogične poruke. Osoba koja se bavi pikadom, šahom ili ribolovom mora na poseban liječnički pregled, dok za školski tjelesni odgoj takav pregled nije potreban.

Ne želimo vjerovati da sustav kojim se povećavaju cijene obveznih pregleda pogoduje dijelu privatnog zdravstvenog sektora, dok javni kapaciteti nisu ni približno dovoljni (cijena u javnim zdravstvenim ustanovama je prihvatljiva). Međutim, nadležni moraju objasniti zašto roditeljima privatne poliklinike sve češće postaju jedina mogućnost.

Činjenice su jasne:

• pregled je obvezan

• cijene privatnih pregleda višestruko su porasle

• javni kapaciteti nisu dovoljni

• račun plaćaju roditelji

Roditelji već plaćaju članarine, opremu, putovanja, natjecanja i brojne druge troškove. Svaki novi trošak povećava mogućnost da će dijete odustati od sporta, pogotovo za obitelji s više djece.

Kada dijete izađe iz kluba ne gubimo samo jednog sportaša.

Gubimo zdravije djetinjstvo, naviku kretanja i buduću sportsku, ali i zdraviju budućnost hrvatskog društva u cjelini.

Ako država propisuje obvezan pregled ona mora osigurati da taj pregled bude dostupan, kvalitetan i financijski prihvatljiv. Tražimo više zdravog razuma, stručnosti i odgovornosti u stvaranju sustava koji će djecu poticati na sport, a ne ih od njega udaljavati. Zdravlje djece mora biti pravo, a bavljenje sportom ne smije postati privilegij onih koji ga mogu platiti", ističu.

Odgovornost za rješavanje problema traže i od Hrvatskog nogometnog saveza s obzirom na to da nogomet okuplja najveći broj registriranih sportaša. Pitaju i što je s besplatnim pregledima najavljenima u sklopu zajedničke akcije HNS-a i kladionica „Pokaži srce“.

"Za kraj postavljamo pitanje: gdje je krovna organizacija hrvatskog nogometa, s uvjerljivo najbrojnijim članstvom? Zanima li gospodu iz HNS-a uopće ova tema i hoće li njihovi članovi moći nastaviti bavljenje sportom? I za kraj, gdje su ti besplatni pregledi iz zajedničke akcije HNS-a i kladionica "Pokaži srce"?"

O akciji možete pročitati OVDJE.

Pregled i nalazi Marinu stajali 70 eura

Da povećanje troškova roditelji već osjećaju potvrđuje Marina majka djeteta koje se treću godinu bavi rukometom.

"Pregled smo u Poliklinici Matulić platili 50 eura. U tu cijenu nisu bile uključene pretrage krvi i urina pa smo ih obavili u laboratoriju LabPlus gdje smo paket platili dodatnih 20 eura. Prije nismo morali vaditi krv, a sam pregled stajao je između 25 i 30 eura", ispričala nam je Marina.

Pregled se obavlja jednom godišnje, a obitelj cjelokupan iznos mora platiti sama. Marina kaže da sam pregled osim novih laboratorijskih pretraga nije opširniji nego prije.

"Nije mi logično da potrebne laboratorijske pretrage ne možemo napraviti preko uputnice liječnika obiteljske medicine. Kada se zbroje članarine, oprema, putovanja, natjecanja i pregled ukupni godišnji trošak prelazi 500 eura. Moje dijete neće prestati trenirati, ali smatram da bi se dio pregleda mogao obaviti kod liječnika obiteljske medicine te da bi država i klubovi trebali subvencionirati barem dio troškova. Posebno zato što se stalno promovira potreba da se djeca što više kreću i bave sportom", kaže Marina.

"Na 300 djece riječ je o velikom iznosu za privatne klinike"

Sličnog je mišljenja i otac Duje koji upozorava da pregled s obveznim vađenjem krvi stoji 70 eura te da se laboratorijske pretrage moraju obaviti u privatnoj ustanovi.

"Iste bi pretrage mogao napraviti liječnik obiteljske medicine koji je potpuno upoznat sa zdravstvenim kartonom djeteta, ali takvi se nalazi ne priznaju. To je još jedna nelogičnost. Kada stavite na papir da neki klub ima više od 300 djece vidite koliko se novca na taj način daje privatnim klinikama", kaže Duje.

Smatra da bi troškove obveznih pregleda trebali snositi gradovi i općine te tako pokazati koliko im je doista važno zdravlje djece.

"Gradovi i općine mogli bi raspisati javne natječaje za pružanje takvih usluga i na taj način utjecati na cijenu pregleda", predlaže.

Dovoljno bi bilo uplatiti novac, bez slanja djece?

Osim cijene dio roditelja dovodi u pitanje i kvalitetu pregleda koje djeca dobivaju.

Petra, majka djevojčice koja se već godinama bavi sportom i jednom godišnje mora obaviti sistematski pregled kaže da je prošle godine trošak snosio sportski savez.

Napominje međutim da roditelji izdvajaju novac i za savez pa trošak posredno ipak snose.

"S obzirom na kvalitetu usluge koju dobivamo tim pregledom dovoljno bi bilo uplatiti novac a djecu uopće ne slati. Realno pregled se obavlja samo pro forme", smatra Petra.

Istog misljenja je i Tea.

"Nas sistematski ne izađe toliko skupo, 23 eura. A ti sistematski su samo da se neko nakupi para jer ništa oni dicu ne pogledaju, ne znam traje li taj pregled 10 minuta".

Jelena mjerila trajanje pregleda: Šest minuta i 32 sekunde

Posebno neugodno iskustvo imala je Jelena, majka trinaestogodišnjeg plivača koji se natječe. Prema njezinim riječima dijete je pregled moralo obavljati dvaput godišnje, a posljednji ju je toliko razočarao da je odlučila izmjeriti njegovo trajanje.

"Doslovno sam uključila štopericu na mobitelu. Pregled je trajao šestminuta i 32 sekunde. Napravljen mu je EKG, liječnik ga je pitao nekoliko slova kako bi provjerio vid i doslovno par podataka (ime, prezime, klub, boluje li od čega i to je bilo sve. Bilo je jako loše i neprofesionalno", tvrdi Jelena. Za cijenu od 60 eura.

Ne zna je li problem u samom sustavu ili u načinu rada ustanove s kojom klub surađuje, ali smatra da se nešto definitivno mora promijeniti.

"Platit ću pregled, ali onda očekujem da dijete zaista bude temeljito pregledano. Znam za nekoliko slučajeva u kojima su upravo na kvalitetnim i detaljnim sportskim pregledima djeci otkriveni određeni zdravstveni problemi ili poteškoće. Takav pregled ima smisla, ali ono što smo mi dobili bilo je sramotno", zaključuje Jelena.

Udar na džep roditelja, a kavalitetna zaštita dječjeg zdravlja ne ovisi o tome

Iskustva roditelja pokazuju da problem nije samo u iznosu koji moraju izdvojiti.

Dok jedni upozoravaju na udar na obiteljski proračun drugi smatraju da plaćenu cijenu ne prati odgovarajuća kvaliteta usluge. Svi se slažu u jednom: zdravstvene kontrole mladih sportaša potrebne su i mogu na vrijeme otkriti ozbiljne probleme, ali moraju biti dostupne, temeljite i financijski prihvatljive.

Ako država propisuje obvezan pregled kao uvjet za bavljenje sportom roditelji očekuju da istodobno osigura sustav u kojemu kvalitetna zaštita dječjeg zdravlja neće ovisiti o dubini obiteljskog džepa.