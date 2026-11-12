Platila mu 5.100 eura za radove na kući, a on nije ni počeo raditi: Žena slučaj prijavila policiji

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni 49-godišnjak sredinom prosinca 2025. godine sklopio usmeni dogovor o izvođenju radova na kući u vlasništvu 49-godišnjakinje. Oštećena mu je za te radove unaprijed platila dogovoreni novčani iznos od oko 5100 eura, no on ih u konačnici nije ni započeo. Nakon što je oštećena u više navrata bezuspješno pokušala stupiti u kontakt s izvođačem radova, odnosno osumnjičenim 49-godišnjakom, shvatila je da je prevarena te je slučaj prijavila policiji.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 49-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.