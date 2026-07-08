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Lokaliziran požar nadomak Splita!

Oko 12:30

Oko 12:36 sati istočnim dijelom Splita odjekivale su vatrogasne sirene.

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Požar koji je danas oko 12:30 izbio na području Kučina je lokaliziran, potvrdio nam je zapovjednik DVD-a Žrnovnica Tomislav Mihanović.

Požar nadomak Splita stavljen pod kontrolu! 15 vatrogasaca i dalje sanira opožareno područje u Kučinama

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Prema prvim informacijama, izbio je požaru Kučinama, a vatrogasci DVD-a Žrnovnica su odmah upućeni na intervenciju.

Uskoro opširnije...

 

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