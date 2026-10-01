Planuo požar na Bačvicama usred noći: Gorjele dvije prostorije, vatrogasci intervenirali diljem SDŽ

U posljednja 24 sata vatrogasci su na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježili više intervencija.

U KBC-u Križine u Splitu vatrogasci JVP-a Split intervenirali su zbog skidanja prstena, a na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

U Ulici Ispod sv. Lovre izbio je požar otvorenog prostora. Na intervenciji su sudjelovali JVP Split sa šest vatrogasaca i dva vozila te DVD Split s tri vatrogasca i jednim vozilom.

U krugu Ljetnog kina Bačvice u 4:19 sati izbio je požar prizemnog stambenog objekta. Izgorjeli su dnevni boravak i spavaća soba površine oko 20 četvornih metara, a požar je lokaliziran u 4:42. Na terenu su bili JVP Grada Splita s 13 vatrogasaca i četiri vozila te DVD Split s tri vatrogasca i jednim vozilom.

U Bristivici je gorjela trava i nisko raslinje, a intervenirala su tri vatrogasca DVD-a Seget Vranjica s jednim vozilom.

U Glavicama je zabilježen požar raznog otpada, na kojem su intervenirala dva vatrogasca JVP-a Sinj s jednim vozilom.

U Trogiru su vatrogasci pružili ispomoć djelatnicima saniteta, a na intervenciji su bila četiri vatrogasca JVP-a Trogir s jednim vozilom.

U zaseoku Mistrići na Kreševu Brdu kod Zadvarja izbio je požar otvorenog prostora u kojem je opožareno oko 1.500 četvornih metara trave i makije. Požar su u 19 sati lokalizirali, a pola sata poslije potpuno ugasili sedam vatrogasaca DVD-a Zadvarje s dva vozila.

U Dugom Ratu gorjeli su trava i nisko raslinje na površini od oko 25 četvornih metara. Požar su ugasila tri vatrogasca DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat s jednim vozilom.