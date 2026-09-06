PLANUO OBJEKT U DONJEM SITNOM Vatra se proširila na raslinje, interveniralo 14 vatrogasaca

U 15.15 sati zaprimljena je dojava o požaru u Donjem Sitnom. Najprije je došlo do požara objekta, nakon čega se vatra proširila na okolno raslinje.

Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split, DVD-a Žrnovnica i JVP-a Podstrana. Ukupno je angažirano pet vozila i 14 vatrogasaca.

JVP Split sudjeluje s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Žrnovnica s tri vozila i devet vatrogasaca, dok su iz JVP-a Podstrana na teren upućeni jedno vozilo i tri vatrogasca.

Prema najnovijim informacijama, požar je stavljen pod nadzor, a vatrogasci trenutno provode sanaciju i osiguravaju požarište kako ne bi došlo do ponovnog rasplamsavanja.

U požaru nitko nije ozlijeđen.