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PLANUO OBJEKT U DONJEM SITNOM Vatra se proširila na raslinje, interveniralo 14 vatrogasaca

Evo kakva je situacija na požarištu
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U 15.15 sati zaprimljena je dojava o požaru u Donjem Sitnom. Najprije je došlo do požara objekta, nakon čega se vatra proširila na okolno raslinje.

Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split, DVD-a Žrnovnica i JVP-a Podstrana. Ukupno je angažirano pet vozila i 14 vatrogasaca.

JVP Split sudjeluje s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Žrnovnica s tri vozila i devet vatrogasaca, dok su iz JVP-a Podstrana na teren upućeni jedno vozilo i tri vatrogasca.

pozar donje sitno
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Prema najnovijim informacijama, požar je stavljen pod nadzor, a vatrogasci trenutno provode sanaciju i osiguravaju požarište kako ne bi došlo do ponovnog rasplamsavanja.

U požaru nitko nije ozlijeđen. 

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