Planuo Jugo u centru Splita! Vatrogasci hitno intervenirali, na automobilu nastala velika materijalna šteta

U Gundulićevoj ulici u Splitu danas, u četvrtak, oko 14 sati izbio je požar na osobnom automobilu marke Yugo. Na mjesto događaja odmah su izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Split, koji su intervenirali kako bi ugasili vatru i spriječili njezino daljnje širenje.

Prema informacijama s terena, na vozilu je nastala veća materijalna šteta, a posebno je stradao njegov prednji dio, odnosno prostor motora.

Vatrogasci intervenirali usred prometne ulice

Unatoč intervenciji u jednoj od prometnijih splitskih ulica, događaj nije izazvao veće probleme u prometu. Promet se odvija bez značajnijih poteškoća, a gužve se ne stvaraju.