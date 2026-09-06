Planuo automobil u tunelu Sveti Rok, promet prema Zagrebu u prekidu

Pojačan je promet na većini hrvatskih cesta u smjeru unutrašnjosti, a vozače očekuju usporavanja i povremeni zastoji na pojedinim dionicama.

Najozbiljnija situacija trenutačno je na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik, gdje je zbog požara na vozilu u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba promet potpuno prekinut.

Kolona u smjeru Zagreba duga je oko tri kilometra i povećava se, dok se u suprotnom smjeru, prema Dubrovniku, proteže oko jedan kilometar.

Na pojedinim dionicama A1 prema unutrašnjosti promet se odvija usporeno uz povremene zastoje, posebice u blizini Karlovca. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera te Demerje u smjeru Zagreba zasad nema dužih kolona, odnosno one su do jednog kilometra.

Problema ima i na drugim važnim prometnicama. Na autocesti A2 Zagreb–Macelj, zbog povećanog priljeva vozila, zabranjeno je prometovanje teretnim vozilima i autobusima od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera.

Na A3 Bregana–Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu, vozi se usporeno između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane.

Pojačan je promet i na Krčkom mostu u smjeru kopna, gdje se vozi usporeno već od Njivica.

HAK poziva vozače na dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti i održavanje dovoljnog sigurnosnog razmaka. Poseban oprez potreban je na dionicama na kojima su se već formirale kolone.