Planuo automobil u Podstrani, gorjelo i iznad Stanića: Vatrogasci imali nekoliko intervencija

Vatrogasci su tijekom protekla 24 sata imali više intervencija na području Splitsko-dalmatinske županije, među kojima se izdvajaju požar automobila u Podstrani i požar otvorenog prostora iznad Stanića.

U Podstrani je u 23:50 sati izbio požar automobila u Ulici kneza Mislava. Na intervenciju su izašla tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Podstrana s jednim vozilom.

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Nešto ranije, oko 10 sati, zaprimljena je dojava o požaru u šumi visoko iznad kuća na području Stanića – Čelina. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Omiš, Gata, Kučići i Dugi Rat, ukupno 60 vatrogasaca s 13 vozila. Požar je zahvatio oko 100 puta 150 metara niskog raslinja i makije, lokaliziran je u 11 sati, a u potpunosti ugašen sat vremena kasnije.

Vatrogasci su intervenirali i u Brnazama, gdje je gorjela trava, dok je u Sutivanu pružena ispomoć djelatnicima Hitne medicinske pomoći.

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je i da se na požarištu u Žednom na Čiovu i dalje provode ophodnje i obilazak terena nakon velikog požara koji je izbio krajem lipnja.