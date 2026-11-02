Planulo u dvorištu dječjeg vrtića u Kaštelima

Vatrogasci Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija, od požara na otvorenom prostoru do požara u obiteljskoj kući i prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

Prema izvješću o vatrogasnim intervencijama, na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je pet događaja koji su zahtijevali izlazak vatrogasnih snaga na teren.

U Hvaru je u 9:30 sati izbio požar na odlagalištu otpada. Na intervenciju su izašli pripadnici DVD-a Hvar dva vatrogasca s jednim vozilom.

U Makarskoj je u 11:46 sati zabilježen požar niskog raslinja i otpada, a intervenirali su pripadnici JVP-a Makarska tri vatrogasca s jednim vozilom.

Posebnu pozornost privukao je požar u dvorištu dječjeg vrtića u Kaštel Sućurcu, u Ulici braće Radić. Požar je prijavljen u 16:51 sati, a tom su prilikom nagorjele četiri tartan ploče. Na intervenciju su izašli pripadnici DVD-a Mladost četiri vatrogasca s jednim vozilom.

Dvoje ozlijeđenih u prometnoj nesreći u Kaštelima

U 18:45 sati dogodila se prometna nesreća na Cesti pape Ivana Pavla II. u Kaštel Starom, u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

Vatrogasci DVD-a Kaštela pružali su pomoć djelatnicima hitne medicinske službe pri izvlačenju i zbrinjavanju ozlijeđene osobe koja je ostala u automobilu. U nesreći je oštećeno i jedno parkirano vozilo.

Na intervenciji je sudjelovalo devet vatrogasaca s dva vozila.

Posljednja zabilježena intervencija dogodila se u Sinju, u Ulici fra Rafe Kalinića, gdje je u 18:53 sati izbio požar bojlera u kući. Intervenirali su pripadnici JVP-a Sinj s jednim vozilom i tri vatrogasca.