Planulo u Dalmaciji, gasi se na dvije lokacije. U akciji kanaderi i air tractori

U tijeku je gašenje požara na području Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na požaru su angažirani vatrogasci Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i Intervencijske vatrogasne postrojbe Šibenik, a iz zraka djeluju tri protupožarna zrakoplova CL-415 i dva Air Tractora AT-802.

Požar se gasi i na lokaciji Mali Maglaj – Vrdovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uz snage Operativnog područja Sinj, u gašenju iz zraka sudjeluje jedan zrakoplov CL-415.

Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na dodatan oprez zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara.