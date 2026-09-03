Planulo u Aržanu, požar gasi i kanader

Danas u 11:23 sati JVP Imotski zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora u mjestu Aržano, kod groblja.
Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i šuma, a površina zahvaćena požarom zasad nije procijenjena.
U gašenju trenutno sudjeluje ukupno 19 vatrogasaca, sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Imotski, DVD Lovreć i DVD Trilj.
U pomoć su angažirana i 2 protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.
U tijeku je angažiranje 2️⃣ Canadaira CL-415 na 🔥 Aržano, Splitsko-dalmatinska županija❗️ pic.twitter.com/Wx7NaD1gbB
— MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) September 3, 2026
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