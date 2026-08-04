Planulo na području Klisa, očekuje se dolazak kanadera

Na području mjesta Korušce (na području općine Klis) danas je izbio požar otvorenog prostora, zbog čega su na teren upućene vatrogasne snage s više lokacija.

U gašenju sudjeluju vatrogasci iz DVD-ova Klis, Muć i Zagora, koji nastoje požar staviti pod nadzor i spriječiti njegovo daljnje širenje.

Zbog zahtjevnosti intervencije očekuje se i dolazak kanadera koji će iz zraka pomoći vatrogascima u gašenju požara.

Za sada nema informacija o eventualnoj ugroženosti stambenih objekata, a više detalja bit će poznato nakon što vatrogasci stave požar pod kontrolu.