Planulo na objektu brze prehrane u Podstrani

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije tijekom dana imali su nekoliko intervencija. Osim tehničkih intervencija u Splitu, zabilježeni su požari u Podstrani i Selcima te uklanjanje srušenog telekomunikacijskog stupa na području Trilja.

Dvije intervencije u Splitu

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su dva puta zbog otvaranja vrata vozila.

Prva intervencija zabilježena je u 8:03 sati u Ulici Theodora Roosevelta, gdje su izašla četiri vatrogasca s jednim vozilom.

Druga intervencija uslijedila je u 16:32 sati u Vukovarskoj ulici, na kućnom broju 207. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

U Podstrani gorio električni ormarić, kod Trilja stup pao na cestu

U Strožancu, na području Podstrane, u 13:41 sati izbio je požar električnog ormarića na objektu brze prehrane u Jurasovoj ulici. Intervenirali su pripadnici JVP-a Podstrana s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U Vedrinama, na području Trilja, u 16:40 sati vatrogasci su uklanjali telekomunikacijski stup koji je pao na cestu. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Trilj s jednim vozilom. Stup je trebalo ispiliti i ukloniti s prometnice.

Požar kontejnera u Selcima

Posljednja zabilježena intervencija dogodila se u 21:10 sati u Selcima na otoku Braču, gdje je izbio požar kontejnera.

Na teren su izašli pripadnici DVD-a Selca s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Prema dostavljenom vatrogasnom izvješću, tijekom dana zabilježeno je ukupno šest intervencija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije.