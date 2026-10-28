Planula velika površina na Braču, kombi potpuno izgorio, vatrogasci imali pune ruke posla: Ovako je izgledao jučerašnji dan za naše heroje u Dalmaciji

Vatrogasci su u posljednja 24 sata intervenirali na više lokacija diljem Splitsko-dalmatinske županije. Među zabilježenim događajima ističu se požar dostavnog vozila na brzoj cesti Solin–Klis, požar trave na Braču te nekoliko tehničkih intervencija.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC), vatrogasci su u posljednja 24 sata imali šest intervencija na području Splitsko-dalmatinske županije.

U 15:46 sati izbio je požar dostavnog kombija na brzoj cesti Solin–Klis, na vijaduktu Gornja Ozrna. Vozilo je u potpunosti izgorjelo, a požar je ugašen vodom. Na intervenciji su sudjelovala dva vozila i devet vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Splitski vatrogasci intervenirali su i u 19:37 sati u Ulici Josipa Jovića, gdje su obavili tehničku intervenciju otvaranja stana. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na Braču izgorjelo 3500 četvornih metara trave

Više intervencija zabilježeno je i na otoku Braču. U Selcima je u 13:22 sati izbio požar otvorenog prostora u kojem je izgorjelo oko 3500 četvornih metara trave. Požar je gasilo sedam vatrogasaca DVD-a Selca s tri vozila.

Ranije, u 9:53 sati, vatrogasci DVD-a Selca intervenirali su na području Dočina, gdje su izvlačili vozilo koje je zapelo u blatu na poljoprivrednoj površini.

U uvali Vošćica kod Novog Sela u 13:50 sati vatrogasci su pružili pomoć djelatnicima hitne medicinske službe pri transportu i medicinskom zbrinjavanju osobe. Na intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasca s jednim vozilom.

Intervencija je zabilježena i u Kaštel Lukšiću, na Putu sv. Lovre od Ostroga, gdje je u 14:21 sati dojavljeno kontrolirano spaljivanje biljnog otpada. Osoba je sama ugasila vatru, a vatrogasci DVD-a Kaštela upozorili su je na zabranu spaljivanja.