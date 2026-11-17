U Trogiru je jučer u jutarnjim satima izbio požar trafostanice, zbog čega su intervenirali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Trogir.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, dojava o požaru zaprimljena je u 7:37 sati, a požar je izbio na adresi Rimski put 53.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici JVP-a Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Požar je ugašen u 8:29 sati, odnosno 52 minute nakon zaprimljene dojave.

Na mjestu događaja bili su prisutni i djelatnici HEP-a te policijski službenici.