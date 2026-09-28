Planula obiteljska kuća u Svibu: Velika vatrogasna intervencija, požar gasilo 13 vatrogasaca

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije tijekom posljednja 24 sata imali su nekoliko intervencija, među kojima su požar obiteljske kuće, požari otvorenog prostora te tehnička intervencija.

U Splitu je u 20:37 sati zabilježen požar trave i niskog raslinja na Katalinićevu prilazu. Na teren su izašli pripadnici JVP-a Split, tri vatrogasca sjednim vozilom i te DVD-a Split, također tri vatrogasca s jednim vozilom.

Vatrogasci su nastavili pratiti i situaciju na požarištu u Srinjinama, na predjelu Sirotkovići, gdje je požar otvorenog prostora izbio 26. rujna u 00:46 sati. U gašenju je sudjelovalo ukupno 47 vatrogasaca s 18 vozila, a prema prvoj procjeni izgorjelo je oko četiri hektara mlade borove šume, raslinja i trave.

Požar je lokaliziran u 9:15 sati, nakon čega su se vatrogasne snage postupno reducirale. Od 7 sati 27. rujna na području je ostao DVD Žrnovnica, čiji su vatrogasci nastavili obilaziti opožareni teren.

U Blatu na Cetini u 16:30 sati gorjeli su trava i nisko raslinje, a interveniralo je šest vatrogasaca DVD-a Gata s jednim vozilom.

JVP Sinj je u 16:44 sati imao tehničku intervenciju otvaranja vrata stana, na kojoj su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Ozbiljnija intervencija zabilježena je navečer u Svibu, gdje je u 20:35 sati izbio požar obiteljske kuće. Na teren je izašlo 13 vatrogasaca DVD-a Lovreć s četiri vozila. Požar je ugašen u 21:42 sati.

Na Braču, DVD Supetar nastavlja obilaske ranijeg požarišta na području Ložišća – Bobovišća.