U srijedu oko 18.30 sati izbio je požar u stanu u Dobrilinoj ulici u Splitu.

Dojava o požaru zaprimljena je u 18.30 sati, a prema prvim informacijama, planula je kuhinja u stanu na drugom katu zgrade na kućnom broju 13.

Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila i devet vatrogasaca.

Prema dostupnim informacijama, situacija je pod kontrolom, a na mjestu događaja nalaze se i policijski službenici.

Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama, uzroku požara ni visini materijalne štete.