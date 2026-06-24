Planula klima na četvrtom katu zgrade, vatrogasci hitno intervenirali

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Šibenik danas su intervenirali zbog požara koji je izbio na vanjskoj jedinici klima-uređaja postavljenoj na četvrtom katu stambene zgrade.

Dojava o požaru zaprimljena je tijekom dana, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni vatrogasci. Dolaskom na teren utvrđeno je da gori vanjska jedinica klima-uređaja, a brzom reakcijom vatrogasaca požar je stavljen pod kontrolu i ugašen prije nego što se proširio na stan ili druge dijelove zgrade.

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Prema prvim informacijama, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a nastala je materijalna šteta na uređaju. Točan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon utvrđivanja svih okolnosti događaja.