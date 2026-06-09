Planković mladima iz dijaspore: "Vratite se, sve nas je manje"

Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je danas u Banskim dvorima da se broj Hrvata u Hrvatskoj iz godine u godinu smanjuje, naglašavajući kako je riječ o jednom od ključnih demografskih izazova s kojima se zemlja suočava već desetljećima.

Tijekom susreta s mladim pripadnicima hrvatske dijaspore, koje je primio u sklopu programa Ljetne škole "Domovina", Plenković ih je pozvao da razmotre povratak u Hrvatsku i svojim znanjem, iskustvom i energijom pridonesu demografskoj i društvenoj obnovi, piše Zagreb info.

Istaknuo je da država godišnje ulaže oko 820 milijuna eura u mjere demografske revitalizacije, naglasivši kako je očuvanje stanovništva i jačanje povratka iseljenika jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta.

Sudionici programa, mladi Hrvati iz iseljeništva u dobi od 18 do 30 godina, tijekom dvotjednog boravka u Hrvatskoj imaju priliku upoznati se s prirodnom ljepotom, kulturnom baštinom i povijesnim znamenitostima zemlje, posjećujući više gradova poput Dubrovnika, Splita, Zadra, Vukovara, Varaždina i Zagreba.

Plenković je istaknuo kako je riječ o sadržajno bogatom programu koji sudionicima omogućuje da u kratkom vremenu steknu širok uvid u Hrvatsku, često i veći nego što ga imaju mnogi koji u njoj žive cijeli život, piše Zagreb info.

Program, koji se provodi od 2019. godine, ima za cilj povezivanje hrvatskih zajednica diljem svijeta, jačanje nacionalnog identiteta te poticanje suradnje i umrežavanja mladih iseljenika s domovinom, a premijer je zahvalio sudionicima i njihovim obiteljima na očuvanju veza s Hrvatskom.