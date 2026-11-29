Kako prepoznati internetske prijevare, lažne trgovine i zaštititi osobne i bankovne podatke, doznajte na besplatnom predavanju „Sigurna online kupovina” u organizaciji Matice hrvatske – Ogranak Split.

O aktualnim prijetnjama u digitalnom okruženju i načinima zaštite govorit će Goran Samardžić, stručnjak za informacijske tehnologije i digitalnu sigurnost, a predavanje će moderirati Šime Kovačević, poznato lice HRT-a.

Predavanje će se održati u utorak, 1. prosinca, u 18 sati, u dvorani Vinko Draganja kod Dominikanaca na Pazaru, Hrvojeva 2 u Splitu. Ulaz slobodan.