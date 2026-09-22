Planirana višesatna isključenja struje: Na popisu Split, Kaštela i Dalmatinska zagora

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u srijedu, 23. rujna, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na više lokacija u Splitu, Kaštelima te dijelovima Dalmatinske zagore.

Najduži prekidi najavljeni su u Kaštel Gomilici te na području Žnjana u Splitu, gdje bi pojedini potrošači bez struje mogli biti i do sedam i pol sati.

U Kaštel Gomilici struje od 8 do 15 sati neće biti u Ulici blaženog dr. Ivana Mertza, na kućnim brojevima 5, 5A, 5B i 12.

Na području Splita planirano je nekoliko prekida. Od 9 do 13 sati bez električne energije bit će potrošači u ulicama Prvih hrvatskih redarstvenika, 15. studenog 1991., Put Žnjana na brojevima 3B, 3C, 3E, 3F, 3G i 3H te u Ulici Ane Katarine Zrinski.

Dijelovi Hercegovačke ulice bez struje će biti od 9 do 12 sati, dok je za područje ulica Ispod sv. Lovre i Put Žnjana prekid predviđen od 7.30 do 15 sati.

Radovi su najavljeni i u Kaštel Sućurcu, gdje će dijelovi ulica Vrile, Ledine i Put Straže bez električne energije biti od 9 do 12 sati.

Prekid opskrbe očekuje se i na području općina Runovići, Zmijavci i Podbablje. U naseljima Umljani, Podosoje i Gudelji struje neće biti od 8.30 do 14 sati.