Planinari iz cijele Dalmacije stižu u Sinj, evo što ih očekuje

Sinj će početkom rujna postati mjesto susreta planinara i ljubitelja prirode iz cijele Dalmacije. Od 4. do 6. rujna 2026. godine na sinjskom Hipodromu održat će se Dani planinara Dalmacije.

Poziv svim planinarima, planinarskim društvima i zaljubljenicima u boravak u prirodi uputili su iz Planinarskog društva Vukovi Sinj, pozvavši ih da svojim dolaskom uveličaju ovogodišnje okupljanje.

– Dragi planinari i ljubitelji prirode, pozivamo vas da svojim dolaskom uveličate proslavu Dana planinara Dalmacije, koja se ove godine održava u Sinju, na Hipodromu, od 4. do 6. rujna – poručili su iz PD-a Vukovi Sinj.

Trodnevno okupljanje bit će prilika za susret i druženje planinara, ali i svih onih koji vole prirodu i aktivnosti na otvorenom.

Iz Planinarskog društva Vukovi Sinj poručuju kako su zainteresiranima na raspolaganju za sve dodatne informacije vezane uz održavanje manifestacije.