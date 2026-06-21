Planetarno popularni pjevač kolabirao na pozornici: Koncert prekinut, intervenirala i hitna pomoć

Rod Stewart morao je prekinuti koncert u Utahu nakon što mu je pozlilo. 81-godišnji glazbenik zamalo se srušio na pozornici, nakon čega je primio kisik iza kulisa.

Nedugo nakon, vratio se pred publiku i dovršio nastup sjedeći na stolcu. Publika ga je nagradila gromoglasnim aplauzom.

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Ranije ovog mjeseca objavio je da odgađa nekoliko svojih rezidencijalnih nastupa u Las Vegasu jer mu je liječnik naredio mirovanje dok se oporavljao od gripe. Otkazao je i četiri nastupa u Nevadi i Kaliforniji, koji su bili zakazani u sklopu njegove turneje 'One Last Time'.

'Jako mi je žao, prijatelji. Slomljen sam i iskreno se ispričavam svojim obožavateljima zbog svih neugodnosti. Vratit ću se na pozornicu i vidimo se uskoro - Sir Rod', napisao je tada na Instagramu.

Glazbenik je prošlog vikenda izazvao i brojne kritike nakon što je zbog zdravstvenih razloga otkazao koncert u Kaliforniji, da bi se samo nekoliko sati kasnije pojavio na utakmici Svjetskog prvenstva u Bostonu, prenosi Story.