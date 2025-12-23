Plamen progutao božićni bor: Dramatična intervencija vatrogasaca u Dalmaciji

U večernjim satima, u 19:12 sati, zaprimljena je dojava o požaru u stambenom objektu na području Komiže.

Požar je zahvatio božićni bor te dio kuhinje, pri čemu je nastala materijalna šteta.

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža, koji su na intervenciju izašli s tri vatrogasna vozila i osam vatrogasaca. Brzom i koordiniranom akcijom požar je lokaliziran i ugašen, čime je spriječeno njegovo daljnje širenje na ostatak objekta.