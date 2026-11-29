Dok se početak adventa u brojnim hrvatskim gradovima obilježava paljenjem lampica, otvaranjem adventskih kućica i prigodnim koncertima, iz Imotskog je stigla nešto drugačija blagdanska poruka.

„Najljepši advent je na misi zornici”, stoji na plakatu koji je privukao veliku pozornost na društvenim mrežama.

Fotografiju plakata objavila je popularna stranica Imocki crnjaci, a objava je prikupila više od sedam tisuća lajkova.

Iza ove inicijative stoje Imocki crnjaci i ekipa s Radija NU, koji su na početku došašća željeli podsjetiti na njegov vjerski smisao.

„U suradnji s kolegama s Radio NU-a ostavili smo jednu poruku da ne zaboravimo u kakvo vrijeme ulazimo i što je smisao Božića”, napisali su uz fotografiju.

Mise zornice jedan su od najprepoznatljivijih vjerskih običaja tijekom došašća. Održavaju se u ranim jutarnjim satima, najčešće u šest sati, prije izlaska sunca, a vjernici se na njima kroz molitvu i zajedništvo pripremaju za proslavu Božića.

Sudeći prema broju reakcija na društvenim mrežama, jednostavna poruka iz Imotskog naišla je na velik odjek.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Imocki crnjaci (@imockicrnjaci)