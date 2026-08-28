"Plakalo se. Nema boljeg osjećaja nego razveseliti toliku masu ljudi"

Hajduk je izborio europsku jesen, a veliko slavlje nakon utakmice nastavilo se dugo u noć. Dan poslije povijesnog uspjeha pred novinare je stao Dario Melnjak, koji nije skrivao koliko cijeloj momčadi znači ostvareni rezultat.

"Plakalo se. Super je osjećaj okrenuti se oko sebe i vidjeti koliko ljudima to znači. Ljudima na tribinama, preko poruka, videa, vidjeti što je sve bilo u gradu sinoć... Poslije se slavilo i u hotelu, bilo je stvarno lijepo", kazao je Melnjak.

Slavlje se nastavilo i dan poslije pred Poljudom.

"Eto, sad smo tu, opet proslavili ovako ispred našeg stadiona. Nema boljeg osjećaja od onoga kad veliku masu ljudi možeš razveseliti."

Odlazak Rokasa: "Zaslužio je taj korak naprijed"

Utakmica je bila posebno emotivna za Rokasa Pukštasa, koji se oprostio od Hajduka.

"On je jedan od tih koji je već kod svog gola pokazivao emocije, a onda se to oko njega jako brzo prenosi. Znači mu to puno, ali svakako je zaslužio taj korak naprijed. Nekako je to jedan zdravi put", rekao je Melnjak.

Otkrio je i kako su igrači doživjeli završnicu utakmice i veliki pritisak koji je bio na njima.

"Nakon utakmice smo pričali i baš se od 70. do 90. minute osjećalo da su noge puno teže nego inače. A onda u produžecima, kao da se taj teret maknuo. U produžecima smo se osjećali dominantnije od protivnika."

"Trener dokazuje svoju kvalitetu iz dana u dan"

Melnjak se osvrnuo i na kritike kojima je trener Gonzalo Garcia bio izložen.

"Svatko ima svoje mišljenje. Trener dokazuje svoju kvalitetu iz dana u dan. Ono što je, nažalost, tako kod nas jest da rezultat određuje jesmo li dobri ili nismo, a ne toliko jesmo li stvarno dobri. Svakome se može dogoditi loš dan, ali to ne znači da smo loši igrači."

Pred Hajdukom je sada zahtjevna jesen u kojoj će se europske utakmice ispreplitati s obvezama u HNL-u, no Melnjak se toga ne boji.

"Bit će zanimljivo. Ja sam ovdje pet godina i to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno. Uživat ćemo u svakom danu."

"Ajax? Mi trebamo biti mirni i svoji"

Posebno zanimanje izaziva dolazak velikog Ajaxa na Poljud.

"Čuo sam puno priča, kao: 'Nećete vi znati kako je to.' Ali došao je i neka. Veselimo se. Sigurno će biti super atmosfera danima, ne samo na dan utakmice. Mi samo trebamo biti mirni i svoji. Mislim da smo jučer zapravo skinuli jedan teret i da će naše noge biti puno lakše."

Na kraju je poslao poruku navijačima, od kojih su neki, kako se moglo čuti tijekom razgovora, čak pobjegli s posla kako bi došli pozdraviti igrače.

"Svaka im čast i nadam se da ćemo ih nastaviti razveseljavati. Hvala im na svim emocijama, svim porukama i videima, svemu što sada imamo priliku vidjeti preko društvenih mreža. Hvala im i vidimo se", zaključio je Melnjak.nih mreža. Hvala im i vidimo se", zaključio je Melnjak.