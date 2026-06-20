PLACe Market danas ponovno osvaja Split: Najbolji domaći chefovi kuhaju ispred Peškarije, a dio prihoda ide u humanitarne svrhe

Nakon što su prošla subotnja izdanja izazvala veliko zanimanje Splićana, PLACe Market danas se ponovno vraća u samo srce grada. Od 16 sati pa sve do 23:30, prostor ispred Peškarije pretvara se u veliku ljetnu pozornicu okusa, druženja i dobre atmosfere, uz neka od najpoznatijih imena domaće gastronomske scene.

Jedna od najljepših lokacija u gradu, tik uz more i splitsku Rivu, ove će subote postati mjesto gdje se susreću vrhunska hrana, lokalni chefovi i opušteni mediteranski đir po kojem je PLACe Market postao prepoznatljiv diljem Hrvatske. Za posjetitelje danas kuhaju omiljeni splitski ugostitelji i chefovi: ARTičok i chef Stipe Šušnjara, Corto Maltese, Sexy Cow, restoran Šug i chef Duje Kanajet powered by Metro, konoba Tovar te Baza Street Food također powered by Metro.

Posebnu dimenziju događaju daje i humanitarna suradnja restorana Šug i chefa Duje Kanajeta s Metro Hrvatska, kroz koju će cjelokupan prihod od prodaje njihovih jela biti doniran u humanitarne svrhe.

PLACe Market posljednjih je godina postao jedan od najuspješnijih domaćih street food projekata, poznat po tome što okuplja vrhunske chefove iz vrhunskih restorana, a njihova jela na jedan dan čini dostupnima široj publici. Dobra hrana, hladno piće, glazba, ljetna atmosfera i jedna od najljepših kulisa na Mediteranu dovoljan su razlog da se danas nakon kupanja, posla ili šetnje Rivom svrati do Peškarije.

Jer ako se negdje danas jede na pazaru, odnosno ispred peškarije, onda je to – u Splitu.