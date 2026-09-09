Plaća do 3000 eura i posebne pogodnosti: Otvoren zanimljiv natječaj za posao

Croatia Airlines otvorio je natječaj za operativnog kontrolora prometa u Zagrebu, a prijave se zaprimaju do 18. rujna. Za radno mjesto predviđena je bruto plaća od 2200 do 3000 eura, ovisno o iskustvu, uz naknadu za prijevoz.

Riječ je o odgovornom poslu u operativnom središtu nacionalnog zračnog prijevoznika. Operativni kontrolor prati realizaciju reda letenja i reagira na probleme koji mogu utjecati na odvijanje prometa – od vremenskih uvjeta i stanja u zračnim lukama do ograničenja u zračnom prostoru i tehničkog statusa flote.

U njegovoj je nadležnosti i koordiniranje rada Operativnog i HUB centra tijekom smjene. Cilj je što bolje rasporediti raspoložive zrakoplove i druge resurse, smanjiti kašnjenja i spriječiti njihovo prenošenje na sljedeće letove. Kada okolnosti to zahtijevaju, posao uključuje koordiniranje preusmjeravanja ili otkazivanja letova te pružanje informacija i podrške posadama.

Fakultetski smjer nije strogo propisan

Kandidati moraju imati najmanje završen stručni ili sveučilišni prijediplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova. Prednost imaju osobe obrazovane u području zračnog prometa ili tehničkih znanosti, ali takav smjer nije naveden kao obvezan uvjet. Traže se i aktivno znanje engleskog jezika te poznavanje rada na računalu.

Važne su sposobnost brzog analiziranja velikog broja informacija, donošenje odluka pod pritiskom, određivanje prioriteta, jasna komunikacija i timski rad.

Uz bruto plaću do 3000 eura i naknadu za prijevoz, zaposlenicima i članovima njihovih obitelji nude se zrakoplovne karte po posebnim uvjetima. Natječaj je otvoren do 18. rujna, a mjesto rada je Zagreb.

Samo jedna važna ispravka naslova: ne bih pisao „ne treba vam ni fakultetska diploma”. U uvjetima stoji najmanje 180 ECTS bodova i završen prijediplomski studij, dakle visoko obrazovanje jest uvjet; samo nije nužno završiti diplomski studij.